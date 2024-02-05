Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
В понедельник, 5 февраля, аналитики «РИА Рейтинг» поделились результатами исследования доходов населения по итогам 2023 года. Общий размер банковских вкладов населения составил 50,7 триллиона рублей.
В числе лидеров с самым большим объемом накоплений у населения оказались Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий АО, размер вкладов составил от 648 тысяч до 1,35 миллиона рублей.
Ростовская область при этом заняла 31 место по размерам вкладов населения, прирост вкладов за 2023 год, по данным аналитиков, составил 35,2%. Объем вкладов на душу населения в Ростовской области к 1 января достиг отметки 244,8 тысячи рублей, а отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,9 единицы.
При этом соседний Краснодарский край оказался на 25 месте со средним размером вкладов 260,8 тысячи рублей. Прирост за год составил 39%.
По словам аналитиков, увеличения размера вкладов удалось добиться благодаря переоценке размера валютных вкладов в рублях, быстрому росту доходов населения, а также быстрому росту банковских ставок, из-за которых люди все чаще обращались в банки для приумножения своих накоплений.
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