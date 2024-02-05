Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей

Ростовская область при этом заняла 31 место по размерам вкладов населения, прирост вкладов за 2023 год, по данным аналитиков, составил 35,2%. Объем вкладов на душу населения в Ростовской области к 1 января достиг отметки 244,8 тысячи рублей, а отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,9 единицы.