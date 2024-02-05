Жительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гараже

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Источник рассказал изданию, что происшествие случилось в поселке Таловый на улице Евгения Кобылкина. Говорится, что в помещении, где находился труп, обнаружили ружье.
«Тело увидела супруга, с которой у него незадолго до случившегося произошел конфликт», — говорится в публикации. Официальной информации о смерти местного жителя не поступало, она уточняется.
По информации издания, тепло супруга женщина обнаружила 4 февраля. Говорится, что мужчине был 31 год.
Ранее стало известно, что пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина.
До этого житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены.
Кроме того, в Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств.