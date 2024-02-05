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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

Жительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гараже

Жительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гараже

5 февраля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области нашла своего мужа застреленным в гараже
В Шахтах Ростовской области в гараже обнаружили тело застреленного мужчины, сообщает издание «КВУ».

Источник рассказал изданию, что происшествие случилось в поселке Таловый на улице Евгения Кобылкина. Говорится, что в помещении, где находился труп, обнаружили ружье.

«Тело увидела супруга, с которой у него незадолго до случившегося произошел конфликт», — говорится в публикации. Официальной информации о смерти местного жителя не поступало, она уточняется.

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По информации издания, тепло супруга женщина обнаружила 4 февраля. Говорится, что мужчине был 31 год.

Ранее стало известно, что пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина.

До этого житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены.

Кроме того, в Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Гараж#Происшествия
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