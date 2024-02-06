rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Дончанам в возрасте нужно проходить дополнительные медобследования чтобы водить авто

Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове

6 февраля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Дончанам в возрасте нужно проходить дополнительные медобследования чтобы водить авто
Возрастные водители могут быть опасны для всех участников дорожного движения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал автоинструктор одной из ростовских автошкол Илья Косенко.

Как сообщает издание Pravda, в странах Евросоюза для водителей старше 50 лет планируют пересмотреть правила дорожного движения. Согласно изменениям, срок действия водительских прав для автомобилистов старше 60 лет будет составлять 7 лет, для 70-летних водителей — 5 лет, и для тех, кто старше 80 — 2 года.

По мнению ростовского автоинструктора, возрастные водители на российских дорогах — не редкость и зачастую они могут быть небезопасны для остальных участников дорожного движения.

«Как бы аккуратно человек десятки лет не водил, возраст свое дело делает. Появляются проблемы со здоровьем, которые могут проявиться совсем внезапно, пока ты сидишь за рулем. И если что-то случается — автомобиль становится неуправляемым», — объясняет автоинструктор.

Водитель погиб в тройной аварии в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
По его мнению, возрастные проблемы со зрением и слухом влияют на качество вождения.По его мнению, возрастные проблемы со зрением и слухом влияют на качество вождения.
По его мнению, возрастные проблемы со зрением и слухом влияют на качество вождения.
Фото: 1MI

По его мнению, возрастные проблемы со зрением и слухом влияют на качество вождения.

«У пожилых водителей как правило замедленная реакция, что на дороге, особенно на трассе, может привести к не очень хорошим последствиям. Из-за нарушений слуха и зрения такие водители могут неправильно оценивать расстояние, габариты своего автомобиля и остальных, неверно рассчитывать скорость и траекторию движения», — замечает эксперт.

Илья Косенко, не смотря на отсутствие подобных изменений в ППД для российских автомобилистов, советует пожилым водителям регулярно проверять здоровье и воздерживаться от поездок в плохом самочувствии.

Ранее RostovGazeta писала о том, что житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе.

Читайте также:
Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные автоПсихиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружиемДве машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
Подпишитесь
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»
Вчера, 09:12
Новые улицы в Ростовской области начнут называть в честь погибших на СВО дончан
Вчера, 09:21
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
Вчера, 09:15
Пациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской области
Вчера, 09:08
На концерт певца SHAMAN в Ростове осталось из 1330 билетов осталось только 19
Вчера, 08:11
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
Вчера, 08:09