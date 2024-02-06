Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове

Как сообщает издание Pravda, в странах Евросоюза для водителей старше 50 лет планируют пересмотреть правила дорожного движения. Согласно изменениям, срок действия водительских прав для автомобилистов старше 60 лет будет составлять 7 лет, для 70-летних водителей — 5 лет, и для тех, кто старше 80 — 2 года.