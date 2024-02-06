Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как сообщает издание Pravda, в странах Евросоюза для водителей старше 50 лет планируют пересмотреть правила дорожного движения. Согласно изменениям, срок действия водительских прав для автомобилистов старше 60 лет будет составлять 7 лет, для 70-летних водителей — 5 лет, и для тех, кто старше 80 — 2 года.
По мнению ростовского автоинструктора, возрастные водители на российских дорогах — не редкость и зачастую они могут быть небезопасны для остальных участников дорожного движения.
«Как бы аккуратно человек десятки лет не водил, возраст свое дело делает. Появляются проблемы со здоровьем, которые могут проявиться совсем внезапно, пока ты сидишь за рулем. И если что-то случается — автомобиль становится неуправляемым», — объясняет автоинструктор.
По его мнению, возрастные проблемы со зрением и слухом влияют на качество вождения.
«У пожилых водителей как правило замедленная реакция, что на дороге, особенно на трассе, может привести к не очень хорошим последствиям. Из-за нарушений слуха и зрения такие водители могут неправильно оценивать расстояние, габариты своего автомобиля и остальных, неверно рассчитывать скорость и траекторию движения», — замечает эксперт.
Илья Косенко, не смотря на отсутствие подобных изменений в ППД для российских автомобилистов, советует пожилым водителям регулярно проверять здоровье и воздерживаться от поездок в плохом самочувствии.
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