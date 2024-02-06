Число жителей Ростовской области увеличилось впервые за шесть лет

Posted 6 февраля 2024, 13:55
Published 6 февраля 2024, 13:55
Modified 6 февраля 2024, 13:57
Updated 6 февраля 2024, 13:57
Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что впервые с 2018 года в регионе увеличилась численность населения. По данным правительства, в начале 2024 года численность населения Ростовской области превысила отметку в 4,16 миллиона граждан. Это на 11 тысяч больше показателей по итогам 2022 года. Прирост численности населения зафиксировали впервые за последние шесть лет.
Подобные изменения власти объяснили притоком мигрантов из новых субъектов Российской Федерации. Власти уточнили, что хотя численность населения снизилась по сравнению с показателями 2018 года, однако число граждан все же увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями. Этого удалось добиться благодаря росту миграционных потоков из ЛДНР, Запорожья и Херсонской области.
Итоговые показатели 2023 года пока не публиковали, однако за первые 11 месяцев 2023 года в Ростовской области родилось более 29,6 тысячи детей, что на 1,7% меньше показателей рождаемости за аналогичный период 2022 года. Кроме того, показатель смертности сократился на 11,6%, составив немногим больше 49,2 тысячи умерших дончан. Естественная убыль населения Ростовской области составила 19,6 тысячи человек по итогам 11 месяцев 2023 года.
Ранее в Ростовской области представили прогноз о возможных темпах сокращения численности населения в ближайшие годы.