Число жителей Ростовской области увеличилось впервые за шесть лет

Итоговые показатели 2023 года пока не публиковали, однако за первые 11 месяцев 2023 года в Ростовской области родилось более 29,6 тысячи детей, что на 1,7% меньше показателей рождаемости за аналогичный период 2022 года. Кроме того, показатель смертности сократился на 11,6%, составив немногим больше 49,2 тысячи умерших дончан. Естественная убыль населения Ростовской области составила 19,6 тысячи человек по итогам 11 месяцев 2023 года.