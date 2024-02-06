Депутат Госдумы заявил, что Ростов нуждается в четырех мостах на левый берег Дона

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Бессонова рассказал, что в Ростове из-за активной застройки левого берега Дона возникла необходимость построить еще четыре моста. По словам депутата, строительство новых ЖК в Левобережной зоне Ростова непременно приведет к транспортному коллапсу в Батайске и на выезде из него.
По мнению депутата, решением проблемы может стать строительство новых путепроводов через реку Дон, при этом количество мостов должно увеличиться как минимум до четырех путепроводов.
«Почему Москва вся в развязках, а в Ростове-на-Дону ни одной развязки нет? Здесь надо плотнее работать», — заявил Бессонов, вспомнив, что ранее подобные проблемы решали с помощью поддержки столицы.
Ранее стало известно, что планируется построить на левом берегу Дона в Ростове. План опубликовала администрация города.