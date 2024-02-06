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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Депутат Госдумы Бессонов заявил, что Ростов нуждается в 4 мостах на левый берег Дона

Депутат Госдумы заявил, что Ростов нуждается в четырех мостах на левый берег Дона

6 февраля 2024, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат Госдумы Бессонов заявил, что Ростов нуждается в 4 мостах на левый берег Дона

Депутат Бессонов заявил, что Ростову нужны четыре моста на левый берег Дона

Депутат Госдумы Евгений Бессонов заявил, что из-за активной застройки левобережья в Ростове необходимо построить еще четыре автомобильных моста, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Бессонова рассказал, что в Ростове из-за активной застройки левого берега Дона возникла необходимость построить еще четыре моста. По словам депутата, строительство новых ЖК в Левобережной зоне Ростова непременно приведет к транспортному коллапсу в Батайске и на выезде из него.

По мнению депутата, решением проблемы может стать строительство новых путепроводов через реку Дон, при этом количество мостов должно увеличиться как минимум до четырех путепроводов.

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«Почему Москва вся в развязках, а в Ростове-на-Дону ни одной развязки нет? Здесь надо плотнее работать», — заявил Бессонов, вспомнив, что ранее подобные проблемы решали с помощью поддержки столицы.

Ранее стало известно, что планируется построить на левом берегу Дона в Ростове. План опубликовала администрация города.

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