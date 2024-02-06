Депутат Госдумы заявил, что Ростов нуждается в четырех мостах на левый берег Дона

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Бессонова рассказал, что в Ростове из-за активной застройки левого берега Дона возникла необходимость построить еще четыре моста. По словам депутата, строительство новых ЖК в Левобережной зоне Ростова непременно приведет к транспортному коллапсу в Батайске и на выезде из него.