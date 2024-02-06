Как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры. Раскрываем секреты мастеров

Если вы планируете провести ремонт только в некоторых комнатах вашего дома или квартиры, то у вас есть возможность составить смету для каждого помещения отдельно. Этот способ очень удобен, так как за счет этого можно с более высокой точностью узнать расход материалов и учесть остатки строительных материалов после завершения работы в одной комнате при составлении сметы на ремонт другой комнаты. Таким образом вы сможете избежать перерасхода или недостатка материалов, что позволит вам экономить свое время и деньги.