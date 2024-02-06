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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры. Раскрываем секреты мастеров

Как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры. Раскрываем секреты мастеров

6 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры. Раскрываем секреты мастеров

Ростовчанам рассказали, как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры

Рано или поздно приходится делать ремонт в квартире, что может влететь в копеечку, в том числе в Ростовской области. Как правильно составить смету для проведения работ, сообщило издание Newia.

Выбор способа ремонта

Сначала определите состояние своей квартиры и то, что вы хотите изменить. Если стены гладкие, штукатурка в порядке, полы не скрипят, окна не пропускают холод, проводка и трубы исправны — вам подойдет косметический ремонт. В этом случае нужно будет только заменить только обои, ламинат и покрасить потолок.

Если есть серьезные проблемы, такие как трещины в стенах, протекающая крыша, неисправности в электрике или сантехнике, понадобится капитальный ремонт. Это означает, что нужно основательно восстановить и обновить все основные элементы жилья. Может придется менять все отделочные материалы, укладывать новый паркет, выравнивать стены и покрасить их, а также заменить окна и двери.

Если вам необходимо устранить небольшие проблемы в квартире, то можно обратить внимание на частичный ремонт. Он позволяет решить эти проблемы без проведения масштабных работ.

Примером такого ремонта может быть замена сантехники или перепланировка комнат. В таких случаях не требуется больших финансовых затрат.

Newia пишет, что в самом начале нужно понять, какой тип работ потребуется, чтобы составить планы по трате средств. Если все сделать правильно, то это сохранит не только время, но и деньги.

Если вы проживаете в новостройке, вам не понадобится тратить деньги на различные работы по демонтажу. Сосредоточьтесь на том, что сделает застройщик и то, что уже включено в стоимость квартиры, эти пункты необходимо исключить из ваших расчетов. Стоимость ремонта будет зависеть от сложности элементов, которые планируется задействовать. Например, уровень потолка, декоративные элементы или платформы. В зависимости от выбранных компонентов, затраты могут изменяться.

Если вам необходимо устранить небольшие проблемы в квартире, то можно обратить внимание на частичный ремонт.Если вам необходимо устранить небольшие проблемы в квартире, то можно обратить внимание на частичный ремонт.
Если вам необходимо устранить небольшие проблемы в квартире, то можно обратить внимание на частичный ремонт.
Фото: 1MI

Узнать площадь поверхностей

Для того, чтобы определить стоимость материалов и работы мастеров, нужно знать размеры помещения. Это включает площадь пола, стен и потолка.

Площадь пола можно найти на плане квартиры или вычислить самостоятельно. Если комната имеет прямоугольную форму, то нужно умножить длину на ширину (обозначим их как «а» и b): S = a * b.

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Узнать подробнее

Если помещение имеет необычную форму, то можно разделить его на более простые геометрические фигуры, вычислить их площади и затем сложить их вместе, чтобы получить общую площадь.

Чтобы определить площадь стен, нужно просуммировать длины всех сторон комнаты и умножить это значение на высоту стен.

Как составить смету на ремонт

У вас есть два пути действий.

  1. Сложный.

    Прежде всего, необходимо определить набор работ, которые требуется выполнить. После этого можно посмотреть в Интернете, чтобы узнать информацию о тарифах мастеров, предоставляющих услуги в вашем районе. Цены могут быть указаны за квадратный метр, погонный метр или за каждую отдельную работу в зависимости от типа.
    Для большего удобства создайте таблицу, где перечислите различные виды работ, стоимость за единицу, объем работы и общую стоимость.

  2. Простой. Пригласите к себе домой строительного специалиста или представителя ремонтной фирмы, который может составить смету. Расскажите им свои пожелания и попросите подсчитать стоимость работ. Это также поможет вам выбрать подходящего исполнителя. Осмотрите полученный документ внимательно, чтобы удостовериться, что все работы указаны правильно и нет лишних пунктов, которые не нужны вам.
Прежде всего, необходимо определить набор работ, которые требуется выполнитьПрежде всего, необходимо определить набор работ, которые требуется выполнить
Прежде всего, необходимо определить набор работ, которые требуется выполнить
Фото: 1MI

Посчитать стоимость ремонта

Есть несколько способов определить стоимость строительных работ.

Один из вариантов — это расчет работ в том порядке, в котором они идут друг за другом. Это полезно для контроля за прогрессом и позволяет точнее планировать оплату рабочих и закупку материалов. Другой способ — это разделение сметы на стадии ремонта. Например, грубая и чистовая отделка. Этот подход позволяет оценить состояние объекта после каждого этапа и при необходимости внести изменения в смету.

Если вы планируете провести ремонт только в некоторых комнатах вашего дома или квартиры, то у вас есть возможность составить смету для каждого помещения отдельно. Этот способ очень удобен, так как за счет этого можно с более высокой точностью узнать расход материалов и учесть остатки строительных материалов после завершения работы в одной комнате при составлении сметы на ремонт другой комнаты. Таким образом вы сможете избежать перерасхода или недостатка материалов, что позволит вам экономить свое время и деньги.

Если вы планируете провести ремонт только в некоторых комнатах вашего дома или квартиры, то у вас есть возможность составить смету для каждого помещения отдельно.Если вы планируете провести ремонт только в некоторых комнатах вашего дома или квартиры, то у вас есть возможность составить смету для каждого помещения отдельно.
Если вы планируете провести ремонт только в некоторых комнатах вашего дома или квартиры, то у вас есть возможность составить смету для каждого помещения отдельно.
Фото: 1MI

И наконец, последний метод — расчет по типам деятельности. Здесь насчитывается отдельная стоимость для каждого раздела работ: водопроводные работы, электромонтажные работы, укладка полов, отделка потолков, обработка стен и так далее. Такой метод позволяет более точно определить затраты и следить за их выполнением. Однако ключевым моментом является правильное определение объема работ и расчет затрат, чтобы избежать непредвиденных расходов.

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