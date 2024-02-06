Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
По их словам, происшествие случилось в ночь на вторник, 6 февраля, на проспекте Стачки. Здесь строительные материалы обрушились на несколько припаркованных машин.
«Один из кирпичей проломил капот автомобиля. Кроме того, посыпались арматура и строительные леса», — рассказали ростовчане.
Официальной информации о случившемся не поступало. Пользователи в комментариях написали, что нужно обращаться к правоохранителям.
«Сначала надо вызвать полицию, все зафиксировать в заявлении и объяснении, затем делать справку о повреждении автомобиля и только тогда писать претензию на виновного», — заявила местная жительница.
«А все же знают, что там где идут строительные работы, но надо максимально близко ставить машину», — заявили горожане.
Ранее здание в Ростовской области частично обрушилось на машину.