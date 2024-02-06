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Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-Дону

Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-Дону

6 февраля 2024, 04:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону со строительной площадки на автомобили упали кирпичи, сообщили очевидцы в Telegram.

По их словам, происшествие случилось в ночь на вторник, 6 февраля, на проспекте Стачки. Здесь строительные материалы обрушились на несколько припаркованных машин.

«Один из кирпичей проломил капот автомобиля. Кроме того, посыпались арматура и строительные леса», — рассказали ростовчане.

Официальной информации о случившемся не поступало. Пользователи в комментариях написали, что нужно обращаться к правоохранителям.

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«Сначала надо вызвать полицию, все зафиксировать в заявлении и объяснении, затем делать справку о повреждении автомобиля и только тогда писать претензию на виновного», — заявила местная жительница.

Фото: Это Ростов — Телеграм

«А все же знают, что там где идут строительные работы, но надо максимально близко ставить машину», — заявили горожане.

Ранее здание в Ростовской области частично обрушилось на машину.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автомобили#Кирпичи#Происшествия
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