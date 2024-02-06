rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов

Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов

6 февраля 2024, 17:28
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
В Ростовской области будут субсидировать невостребованные автобусные маршруты, которые обслуживают пассажиров сельских территорий, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину рассказал, что Минтранс планирует обратиться в донской Минфин, чтобы обсудить возможность субсидировать автобусные маршруты, которыми пользуются жители сельских территорий.

Инна Володина объяснила, что в Ростовской области есть автобусные маршруты, на которые не могут найти перевозчиков уже несколько лет. Хотя конкурсы объявляют регулярно, власти не получают на них ни одной заявки. В связи с этим значительная часть сельских территорий решила создать собственные АТП, однако их работу придется субсидировать, поскольку маршруты будут изначально убыточными. Сейчас же подобные перевозчики могут рассчитывать только на компенсацию льготного проезда граждан.

Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус
Узнать подробнее

Сейчас, по словам Инны Володиной, Минтранс готовит документы, чтобы претендовать на субсидирование, кроме того, перевозчиков на маршруты хотят начать выбирать не с помощью конкурса, а через 44-ФЗ. Если Минтрансу удастся добиться одобрения инициативы, то субсидирование маршрутов могут начать уже в 2024 году.

Ранее власти объявили, что в Ростовской области требуется заменить практически каждый второй автобус на муниципальных маршрутах.

Читайте также:
В Ростовской области необходимо заменить половину автобусов на маршрутахДети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобусПеревозчиков накажут за десятки нарушений в работе автобусов в Ростове
#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Пассажиры#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Конкурс#Общественный транспорт в Ростовской области#2024 год#Минтранс#Перевозчики#Происшествия#Автобусные маршруты#Субсидирование
Подпишитесь
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Сегодня, 10:06
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
Сегодня, 05:21
Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:09
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
Сегодня, 06:55
Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове
Сегодня, 07:18
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
Сегодня, 08:14