Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов

Инна Володина объяснила, что в Ростовской области есть автобусные маршруты, на которые не могут найти перевозчиков уже несколько лет. Хотя конкурсы объявляют регулярно, власти не получают на них ни одной заявки. В связи с этим значительная часть сельских территорий решила создать собственные АТП, однако их работу придется субсидировать, поскольку маршруты будут изначально убыточными. Сейчас же подобные перевозчики могут рассчитывать только на компенсацию льготного проезда граждан.