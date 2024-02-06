Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину рассказал, что Минтранс планирует обратиться в донской Минфин, чтобы обсудить возможность субсидировать автобусные маршруты, которыми пользуются жители сельских территорий.
Инна Володина объяснила, что в Ростовской области есть автобусные маршруты, на которые не могут найти перевозчиков уже несколько лет. Хотя конкурсы объявляют регулярно, власти не получают на них ни одной заявки. В связи с этим значительная часть сельских территорий решила создать собственные АТП, однако их работу придется субсидировать, поскольку маршруты будут изначально убыточными. Сейчас же подобные перевозчики могут рассчитывать только на компенсацию льготного проезда граждан.
Сейчас, по словам Инны Володиной, Минтранс готовит документы, чтобы претендовать на субсидирование, кроме того, перевозчиков на маршруты хотят начать выбирать не с помощью конкурса, а через 44-ФЗ. Если Минтрансу удастся добиться одобрения инициативы, то субсидирование маршрутов могут начать уже в 2024 году.
Ранее власти объявили, что в Ростовской области требуется заменить практически каждый второй автобус на муниципальных маршрутах.