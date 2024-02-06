На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте

При этом в Ростове кофе дешевле, чем в среднем по стране. Стоимость стаканчика латте составляет примерно 192,5 рублей, а капучино — 188,3 рублей. Если выпивать в кофейне по одной чашке латте, то в Ростове-на-Дону на это уйдет примерно 5,8 тысячи рублей в месяц или 11,2% средней зарплаты в городе. Фанаты капучино раскошелятся на 5,7 тысячи рублей, это примерно 11% от средней ежемесячной зарплаты. При этом на среднюю зарплату в городе можно купить 216 чашек латте.