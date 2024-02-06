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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Ростов стал лидером по количеству новых точек продажи кофе

На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте

6 февраля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Ростов стал лидером по количеству новых точек продажи кофе
Точки продажи кофе массово открываются в Ростове-на-Дону, сообщают аналитики 2ГИС.

Ростов-на-Дону показывает высокие темпы открытия новых точек кофе. Город расположился на шестом месте в России по приросту количества кофейных заведений в целом. За год их число выросло на 11% и сейчас составляет 674.

При этом аналитики отмечают, что в Ростове точки продажи кофе на вынос открываются чаще, чем классические кофейни. В этом рейтинге город на первом месте по России.

При этом в Ростове кофе дешевле, чем в среднем по стране. Стоимость стаканчика латте составляет примерно 192,5 рублей, а капучино — 188,3 рублей. Если выпивать в кофейне по одной чашке латте, то в Ростове-на-Дону на это уйдет примерно 5,8 тысячи рублей в месяц или 11,2% средней зарплаты в городе. Фанаты капучино раскошелятся на 5,7 тысячи рублей, это примерно 11% от средней ежемесячной зарплаты. При этом на среднюю зарплату в городе можно купить 216 чашек латте.

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Город расположился на шестом месте в России по приросту количества кофейных заведений в целом. За год их число выросло на 11% и сейчас составляет 674.Город расположился на шестом месте в России по приросту количества кофейных заведений в целом. За год их число выросло на 11% и сейчас составляет 674.
Город расположился на шестом месте в России по приросту количества кофейных заведений в целом. За год их число выросло на 11% и сейчас составляет 674.
Фото: 2Гис

Кофейни в Ростове-на-Дону считаются одними из лучших в стране. Посетители оценивают их в среднем на 4,3 балла из пяти максимальных.

Ранее в кофейнях Ростова рассказали о том, как сдерживают цены в условиях кризиса.

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