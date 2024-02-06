Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Ростове-на-Дону остановили автомобиль Audi A6, водитель которого привлек внимание полицейских своим подозрительным поведением и наличием бронежилета. Оказалось, что мужчина находится в розыске в Мурманской области по делу о наркотических преступлениях. При беседе с полицейскими он также признался, что имеет при себе запрещенные вещества.
Сразу же была вызвана следственно-оперативная группа. В результате обыска автомобиля изъяли наркотики, мужчину доставили в местный полицейский участок для проведения дальнейших проверок.
У 31-летнего задержанного нашли партию мефедрона, ранее он был судим за грабеж и вымогательство.
Мужчина приехал в Ростов-на-Дону с целью продавать наркотические препараты. До своего задержания, он успел передать одну из партий своей девушке для употребления.
Теперь фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее стало известно, что житель Ростовской области сядет за то, что «угощал» девочек-подростков наркотиками.