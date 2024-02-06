Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону остановили автомобиль Audi A6, водитель которого привлек внимание полицейских своим подозрительным поведением и наличием бронежилета. Оказалось, что мужчина находится в розыске в Мурманской области по делу о наркотических преступлениях. При беседе с полицейскими он также признался, что имеет при себе запрещенные вещества.