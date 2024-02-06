Названы пять моделей машин, которые в Ростовской области покупают чаще всего

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Renault Sandero 2010–2015 года выпуска, а также Daewoo Nexia, которые выпустили с 2008–2016 года. Их раскупают всего за 28 дней. Также жители Ростовской области готовы всего за 29 дней приобрести модели Kia Sportage и Toyota Rav4, появляющиеся на рынке автомобилей, однако эти машины не могут быть старше семи лет с момента выпуска.