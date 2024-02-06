Названы пять моделей машин, которые в Ростовской области покупают чаще всего

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Во вторник, 6 февраля, портал «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков портала «Авто.ру» назвал пять марок подержанных автомобилей, популярных у дончан. По данным аналитиков, рейтинг наиболее популярных для покупки моделей возглавила Lada 2114, выпущенная в период с 2009 по 2013 годы. Эта модель обычно находит владельца всего за 22 дня.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли Renault Sandero 2010–2015 года выпуска, а также Daewoo Nexia, которые выпустили с 2008–2016 года. Их раскупают всего за 28 дней. Также жители Ростовской области готовы всего за 29 дней приобрести модели Kia Sportage и Toyota Rav4, появляющиеся на рынке автомобилей, однако эти машины не могут быть старше семи лет с момента выпуска.
В соседнем Краснодарском крае жители так же часто покупают подержанные Lada 2114, однако после него самые высокие продажи продемонстрировали автомобили моделей Hyundai Solaris, Lada Priora, Nissan Qashqai и BMW X5.
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