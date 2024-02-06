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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы на сумму 2,3 млн рублей

Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы на сумму 2,3 млн рублей

6 февраля 2024, 14:08
Фото: предоставлены Группой ВТБ
Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы от группы ВТБ, которая является одним из организаторов мероприятия. Общий призовой фонд в этом году составит 2,3 миллиона рублей. Гонки будут проходить в начале апреля в Ханты-Мансийске.

Как передает inkazan.ru, 1,6 миллиона рублей призового фонда будут распределены 6 апреля, то есть в день, когда стартует марафон. Премии получат десять участников, которые первыми придут к финишу. Приз за первое место — 400 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч. Оставшаяся сумма будет разыграна на следующий день — 7 апреля, в воскресенье. Всем участникам Югорского лыжного марафона — 2024 вручат памятные майки, шапки, значки и медали.

На начало февраля было зарегистрировано более 1000 заявок на участие в лыжной гонке. Среди них — не только жители России. В соревнованиях в Ханты-Мансийске планируют принять участие также жители Эстонии и Казахстана. География участников, зарегистрированных на марафон, по России охватывает почти тридцать регионов. Возраст спортсменов самый разный. Это и годовалые малыши, которые будут участвовать в гонках в сопровождении родителей, и 80-летние участники.

Наряду с лыжниками-любителями в гонках примут участие и профессионалы. Напомним, что ранее победителями Югорского лыжного марафона становились олимпийские чемпионы: Александр Большунов, Татьяна Сорина, Евгений Дементьев, Сергей Устюгов и Александр Легков.

По словам Виталия Мосунова, представителя ВТБ и банка «Открытие» в Ханты-Мансийске, в 2024 году участников этого масштабного спортивного мероприятия ждут новшества. Это семикилометровая «Ретрогонка» с винтажным лыжным инвентарем, а также нестандартный финиш в горпарке. Мосунов также отметил, что для многих спортсменов участие в Югорском марафоне уже стало доброй и обязательной традицией и ярким закрытием лыжного сезона.

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