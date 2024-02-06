Победители Югорского лыжного марафона получат денежные призы на сумму 2,3 млн рублей

Как передает inkazan.ru, 1,6 миллиона рублей призового фонда будут распределены 6 апреля, то есть в день, когда стартует марафон. Премии получат десять участников, которые первыми придут к финишу. Приз за первое место — 400 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч. Оставшаяся сумма будет разыграна на следующий день — 7 апреля, в воскресенье. Всем участникам Югорского лыжного марафона — 2024 вручат памятные майки, шапки, значки и медали.