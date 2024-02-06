Полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ

Posted 6 февраля, 10:04
Published 6 февраля, 10:04
Modified 6 февраля, 10:06
Updated 6 февраля, 10:06
В 2022 году военнослужащий Родин Голенков передал часть взятки сотруднику УФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента. А позже задержали полковника полиции Владимира Василенко.
«Преступники намеревались получить от сотрудника органов безопасности сведения, содержащиеся в базах данных и информационных массивах ФСБ России», — уточнили в управлении.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил Василенко к двум годам заключения. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Голенков получил такой же срок и штраф в размере 150 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка.