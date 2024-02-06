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Posted 6 февраля, 10:04

Published 6 февраля, 10:04

Modified 6 февраля, 10:06

Updated 6 февраля, 10:06

Полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ

Полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ

6 февраля 2024, 10:04
Фото: rosguard.gov.ru
Полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего и полковника полиции в отставке за дачу взятки, сообщили в региональном УФСБ.

В 2022 году военнослужащий Родин Голенков передал часть взятки сотруднику УФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента. А позже задержали полковника полиции Владимира Василенко.

«Преступники намеревались получить от сотрудника органов безопасности сведения, содержащиеся в базах данных и информационных массивах ФСБ России», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил Василенко к двум годам заключения. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Голенков получил такой же срок и штраф в размере 150 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу.

Ранее в Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Военнослужащий#Взятка#Уголовное дело#Происшествия
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