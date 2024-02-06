Прокуратура нашла виноватых в аварии с нечистотами в Новочеркасске

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Новочеркасский городской суд рассмотрел иск от прокурора города. Он обращен к местному электровозостроительному заводу.
Прокуратура провела проверку по факту крупной аварии на канализационном коллекторе. Из-за нее в городе был введен режим ЧС. Улицы Новочеркасска и подвалы домов затапливало фекалиями из-за прорванной канализационной трубы. Аварию устраняли несколько дней силами десятков специалистов.
Злосчастный коллектор находится на улице Привокзальной. Еще в 2018 году был составлен акт технического обследования коллектора. Он обслуживался электровозостроительным заводом. В документе указывались множественные недостатки и нарушения целостности канализационной сети.
Однако завод все эти годы недочеты никак не устранял. Это, как считает прокуратура, и стало причиной масштабной аварии с выходом нечистот.
Теперь надзорное ведомство хочет через суд обязать завод провести техническое обследование сети канализации. После его результатов НЭВЗ должен в течение полугода модернизировать проблемный участок.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году.