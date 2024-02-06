rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Прокуратура нашла виноватых в аварии с нечистотами в Новочеркасске

Прокуратура нашла виноватых в аварии с нечистотами в Новочеркасске

6 февраля 2024, 10:35
Фото: ТГ канал yurilysenko
Прокуратура нашла виноватых в аварии с нечистотами в Новочеркасске
Новочеркасский электровозостроительный завод обязали провести обследование сети бытовой канализации, рассказали в пресс-службе судов Ростовской области.

Новочеркасский городской суд рассмотрел иск от прокурора города. Он обращен к местному электровозостроительному заводу.

Прокуратура провела проверку по факту крупной аварии на канализационном коллекторе. Из-за нее в городе был введен режим ЧС. Улицы Новочеркасска и подвалы домов затапливало фекалиями из-за прорванной канализационной трубы. Аварию устраняли несколько дней силами десятков специалистов.

Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске
Узнать подробнее
Новочеркасский городской суд рассмотрел иск от прокурора города. Он обращен к местному электровозостроительному заводу.Новочеркасский городской суд рассмотрел иск от прокурора города. Он обращен к местному электровозостроительному заводу.
Новочеркасский городской суд рассмотрел иск от прокурора города. Он обращен к местному электровозостроительному заводу.
Фото: ТГ канал yurilysenko

Злосчастный коллектор находится на улице Привокзальной. Еще в 2018 году был составлен акт технического обследования коллектора. Он обслуживался электровозостроительным заводом. В документе указывались множественные недостатки и нарушения целостности канализационной сети.

Однако завод все эти годы недочеты никак не устранял. Это, как считает прокуратура, и стало причиной масштабной аварии с выходом нечистот.

Теперь надзорное ведомство хочет через суд обязать завод провести техническое обследование сети канализации. После его результатов НЭВЗ должен в течение полугода модернизировать проблемный участок.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году.

Читайте также:
Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериямиВоздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 годаВ Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Новочеркасск#Происшествия
Подпишитесь
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Сегодня, 10:06
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
Сегодня, 05:21
Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:09
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
Сегодня, 06:55
Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове
Сегодня, 07:18
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
Сегодня, 08:14