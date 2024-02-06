Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза России

24 августа начнется месячный речной круиз «Сказка странствий». Это самый длинный маршрут в России. Он пройдет через 30 городов, среди них Москва, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород и другие. В маршрут «Сказки странствий» попал и Ростов-на-Дону.