Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза России

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
24 августа начнется месячный речной круиз «Сказка странствий». Это самый длинный маршрут в России. Он пройдет через 30 городов, среди них Москва, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород и другие. В маршрут «Сказки странствий» попал и Ростов-на-Дону.
Известно, что круиз пройдет на теплоходе «Николай Некрасов». На нем смогут вместиться 146 пассажиров.
Билеты им обойдутся от 200 тысяч рублей до полумиллиона.
Напомним, ростовские раки вошли в десятку самых популярных блюд — визитных карточек регионов. Их смогли обойти лишь татарские эчпочмаки.
Ранее писатель и краевед Георгий Багдыков рассказал, как привлечь туристов в Ростов и Нахичевань. В частности он обратил внимание на уникальные памятники архитектуры, связанные с известными уроженцами этих мест.