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Published Сегодня, 08:11

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Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза России

Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза России

6 февраля 2024, 08:11
Фото: donland.ru
Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза России
Ростов-на-Дону стал одной из точек всероссийского речного круиза «Сказка странствий», сообщается на портале Национальныепроекты.рф.

24 августа начнется месячный речной круиз «Сказка странствий». Это самый длинный маршрут в России. Он пройдет через 30 городов, среди них Москва, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород и другие. В маршрут «Сказки странствий» попал и Ростов-на-Дону.

Известно, что круиз пройдет на теплоходе «Николай Некрасов». На нем смогут вместиться 146 пассажиров.

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Билеты им обойдутся от 200 тысяч рублей до полумиллиона.

Напомним, ростовские раки вошли в десятку самых популярных блюд — визитных карточек регионов. Их смогли обойти лишь татарские эчпочмаки.

Ранее писатель и краевед Георгий Багдыков рассказал, как привлечь туристов в Ростов и Нахичевань. В частности он обратил внимание на уникальные памятники архитектуры, связанные с известными уроженцами этих мест.

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