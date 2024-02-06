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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорташ

Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорта

6 февраля 2024, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорташ
Ростов уступил Краснодару в качестве работы общественного транспорта, соответствующий рейтинг составлялся SIMETRA.

Эксперты составили рейтинг из российских городов по качеству и доступности там общественного транспорта. Исследование проводится ежегодно на основании разных показателей. Ростов занял в рейтинге 34-е место. Город за год опустился сразу на восемь позиций.

Ценовую доступность транспорта в Ростове оценили в 47 баллов из 100 возможных. Еще хуже все оказалось с развитием и безопасностью. Тут город получил 40 баллов из 100. Физическая доступность транспорта для населения оценивается в 58 баллов.

Чуть лучше все оказалось с функциональностью транспортной сети — 64 балла из 100. Комфорт и удобство получили самый высокий балл — 77 из 100.

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Для сравнения — соседний Краснодар занял в рейтинге 33-е место. Функциональность сети общественного транспорта оказалась там чуть выше, чем в Ростове. Хотя по другим показателям Краснодар уступает Ростову.

Лидерами же рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.

Напомним, в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.

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