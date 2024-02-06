Ростов упал на восемь позиций в рейтинге общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Эксперты составили рейтинг из российских городов по качеству и доступности там общественного транспорта. Исследование проводится ежегодно на основании разных показателей. Ростов занял в рейтинге 34-е место. Город за год опустился сразу на восемь позиций.
Ценовую доступность транспорта в Ростове оценили в 47 баллов из 100 возможных. Еще хуже все оказалось с развитием и безопасностью. Тут город получил 40 баллов из 100. Физическая доступность транспорта для населения оценивается в 58 баллов.
Чуть лучше все оказалось с функциональностью транспортной сети — 64 балла из 100. Комфорт и удобство получили самый высокий балл — 77 из 100.
Для сравнения — соседний Краснодар занял в рейтинге 33-е место. Функциональность сети общественного транспорта оказалась там чуть выше, чем в Ростове. Хотя по другим показателям Краснодар уступает Ростову.
Лидерами же рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.
Напомним, в Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%.