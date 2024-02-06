Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем

Если риелтор отказывается подписывать договор, то лучше обратиться к другому специалисту. Работа с таким «экспертом» может представлять определенные риски. Если у продавца недвижимости нет подробного и четкого соглашения, в котором будут указаны все условия и обязательства сторон, то он остается без защиты. В случае возникновения конфликта и обращения в суд, ему будет очень сложно защитить свои права. Устные договоренности не обладают юридической значимостью, что создает трудности в случае необходимости доказать мошенничество. Иногда это бывает невозможно.