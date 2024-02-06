Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как пишет Nevia, во время продажи квартиры и получении задатка, нужно быть осторожными. Не стоит сразу же давать свои банковские реквизиты, как только покупатель их попросит. Вместо этого, предложите человеку посмотреть квартиру. А уже после предложите ему подписать договор о задатке или предварительное соглашение.
Существует распространенная схема мошенничества, которая до сих пор актуальна, особенно при продаже недвижимости. Продавец, взволнованный предложением потенциального покупателя, моментально передаёт свои банковские реквизиты и другую информацию, не задумываясь. В результате он может стать жертвой мошенников и лишиться всех денег со своего счета, а аванс так и не будет переведен на карту.
Также стоит быть осторожными, если аферисты просят вас сообщить секретный код. После этого с вашей карты могут исчезнуть деньги.
Если риелтор отказывается подписывать договор, то лучше обратиться к другому специалисту. Работа с таким «экспертом» может представлять определенные риски. Если у продавца недвижимости нет подробного и четкого соглашения, в котором будут указаны все условия и обязательства сторон, то он остается без защиты. В случае возникновения конфликта и обращения в суд, ему будет очень сложно защитить свои права. Устные договоренности не обладают юридической значимостью, что создает трудности в случае необходимости доказать мошенничество. Иногда это бывает невозможно.
Перед тем, как ставить свою подпись, необходимо уделить должное внимание изучению документа. Необходимо настоять на том, чтобы были указаны все подробности: конкретные задачи, которые специалист обязуется выполнить, сроки и оплата. Также нужно прописать обязанности клиента и ответственность за нарушение условий соглашения.
Что касается получения денег, то стоит давать расписку только после их получения.
Допустим, вы хотите продать квартиру и покупатель предлагает вам написать расписку о получении части суммы за нее. Без этой суммы банк откажет в выдаче ипотечного кредита. Поэтому он и просит вас об этом. Однако настоятельно рекомендуется не соглашаться на подобные предложения.
Возможно, вам очень нужно быстро закрыть сделку и найти покупателя. К сожалению, в таких ситуациях есть люди, которые могут обмануть. Они просят написать расписку, а затем отказываются от сделки. В итоге продавец вынужден вернуть средства по этой расписке, хотя их не получал.
Поэтому, чтобы избежать потери денег и разочарования, лучше всего не соглашаться на подобные предложения. Если у покупателя нет достаточных средств для первоначального взноса, то лучше поискать других заинтересованных лиц .
Порой риелторы заключают сделки, а в документах оставляют неприметные записи, где указывают, что могут только помочь в поиске покупателя, не обещают его найти. Некоторые из них даже стараются создать видимость активных продаж, чтобы получить комиссионные и поддержать свою репутацию.
Например, Олег попросил Маргариту, риелтора, чтобы она помогла ему продать его квартиру. Маргарита сообщила ему о специальной базе данных с контактами потенциальных покупателей, которая должна была ускорить процесс продажи. Олег был доволен таким подходом, так как Маргарита не лгала — звонки от заинтересованных покупателей начали приходить один за другим. Они интересовались квартирой, некоторые даже приходили на осмотр, но никто из них не выразил желания заключить договор купли-продажи.
Оказывается, все эти заявления о наличии базы данных оказались ложью. Ее просто не существовало, а все эти люди действуют вместе с риелтором. В результате этого создалось впечатление, что спрос на услуги риелтора был высоким, а работа активной. Однако на самом деле сотрудник лишь тянул время.
Для того, чтобы защитить себя от таких обманщиков, важно понимать, что происходит после окончания сделки. Вот несколько шагов, которые помогут вам оставаться в безопасности:
После регистрации вашей собственности деньги автоматически переводятся на ваш банковский счет. Таким образом, вы получаете доступ к своим средствам.
Банк также отправит вам СМС-сообщение с информацией о переводе. В этом сообщении будет указана сумма, которая была передана на ваш счет, и информация о том, что платежное поручение было отправлено на вашу электронную почту. Таким образом, вы всегда будете в курсе событий, связанных с вашими финансами.
Получив такое сообщение, вам просто нужно подождать зачисления денег на ваш счет. Нет необходимости предпринимать дополнительные действия — все будет сделано автоматически банком.