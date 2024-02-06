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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Треть ростовчан работает практически за еду

Три четверти ростовчан работает практически за еду

6 февраля 2024, 14:24
Фото: Lachlan Hardy/cc by 2.0/flickr.com
Треть ростовчан работает практически за еду

Около 74% ростовчан большую часть зарплаты тратит на еду

Большинство жителей Ростова-на-Дону направляют основную часть своей зарплаты на еду, сообщает SuperJob.

Эти данные удалось получить в ходе проведенного опроса, который показал, что 74% ростовчан большую часть заработка тратят на еду. На втором месте оказались услуги ЖКХ, для 41% респондентов они являются основным источником расходов.

В топ-3 попали платежи по кредитам и ипотеке. 1Rnd со ссылкой на информацию портала пишет, что горожане также тратят много денег на бензин и детей.

В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
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Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в донской столице стало проще найти работу с большой зарплатой.

Кроме того, в Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Ипотека#Зарплата#Бензин#Услуги ЖКХ#Еда#Кредиты
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