Три четверти ростовчан работает практически за еду

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Эти данные удалось получить в ходе проведенного опроса, который показал, что 74% ростовчан большую часть заработка тратят на еду. На втором месте оказались услуги ЖКХ, для 41% респондентов они являются основным источником расходов.
В топ-3 попали платежи по кредитам и ипотеке. 1Rnd со ссылкой на информацию портала пишет, что горожане также тратят много денег на бензин и детей.
Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в донской столице стало проще найти работу с большой зарплатой.
Кроме того, в Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты.