Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Проблема затоплений стала в Ростове острее за последний год. Местные жители теряют имущество из-за подтоплений и опасаются совсем остаться без жилья.
Ученый Герман Сенчуков рассказал телеканалу «Ростов сегодня», что столь сложной гидрометеорологической обстановки не было в городе последние 30 лет. На его памяти наиболее мощный разлив Дона приходился на 1994 год.
Сенчуков объяснил, что на Ростов обрушились экстремальные погодные явления. Однако что именно является причиной сложной ситуации с подтоплениями, пока говорить рано, заключает ученый.
Ранее RostovGazeta рассказала, как территории Ростовской области уходят под воду.