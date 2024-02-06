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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет

Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет

6 февраля 2024, 10:06
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Ростов рекордно затапливает, однако почему это происходит точно сказать нельзя, заявил замруководителя ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» Герман Сенчуков.

Проблема затоплений стала в Ростове острее за последний год. Местные жители теряют имущество из-за подтоплений и опасаются совсем остаться без жилья.

Ученый Герман Сенчуков рассказал телеканалу «Ростов сегодня», что столь сложной гидрометеорологической обстановки не было в городе последние 30 лет. На его памяти наиболее мощный разлив Дона приходился на 1994 год.

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Сенчуков объяснил, что на Ростов обрушились экстремальные погодные явления. Однако что именно является причиной сложной ситуации с подтоплениями, пока говорить рано, заключает ученый.

Ранее RostovGazeta рассказала, как территории Ростовской области уходят под воду.

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