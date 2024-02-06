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Уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса

Уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса

6 февраля 2024, 09:10
Фото: Телеграм канал / Избирком РО
Уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса
Космонавт Николай Чуб смог сделать на МКС фото Ростова-на-Дону, снимок опубликован в социальных сетях.

На МКС в очередной экспедиции находится космонавт, уроженец Новочеркасска Николай Чуб. Он поделился фотографией Ростова, сделанной на борту. На снимке прямиком из космоса можно разглядеть очертания города и его ночные огни.

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На МКС Чуб находится с осени 2023 года. Его экспедиция рассчитана на год.

Космонавт окончил Новочеркасский политех и ранее делал фото символики родного вуза из космоса.

Также коллега Чуба публиковал видео, как уроженец Новочеркасска стрижет его прямо на МКС.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Соцсети#Ростов#Ростовский космонавт#Николай Чуб
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