Уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На МКС в очередной экспедиции находится космонавт, уроженец Новочеркасска Николай Чуб. Он поделился фотографией Ростова, сделанной на борту. На снимке прямиком из космоса можно разглядеть очертания города и его ночные огни.
На МКС Чуб находится с осени 2023 года. Его экспедиция рассчитана на год.
Космонавт окончил Новочеркасский политех и ранее делал фото символики родного вуза из космоса.
Также коллега Чуба публиковал видео, как уроженец Новочеркасска стрижет его прямо на МКС.