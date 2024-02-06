В «Ленфильме» начали принимать заявки на участие в третьей сценарной лаборатории

Как пишет издание properm.ru, «Ленфильм-дебют» предназначается для режиссеров-дебютантов (вместе со сценаристом или самостоятельно), у которых есть хотя бы одна реализованная работа: короткометражный или документальный фильм. Прием заявок продлится до 31 марта текущего года. В начале мая организаторы представят шорт-лист, в который включат 30 авторов. Окончательный список участников объявят в середине мая.