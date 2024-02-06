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В «Ленфильме» начали принимать заявки на участие в третьей сценарной лаборатории

В «Ленфильме» начали принимать заявки на участие в третьей сценарной лаборатории

6 февраля 2024, 12:50
Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о приеме заявок на участие в третьем сезоне. Прошедшие отбор смогут в течение года проходить обучение и разрабатывать сценарии своих первых полнометражных фильмов с поддержкой ведущих отечественных кинематографистов.

Как пишет издание properm.ru, «Ленфильм-дебют» предназначается для режиссеров-дебютантов (вместе со сценаристом или самостоятельно), у которых есть хотя бы одна реализованная работа: короткометражный или документальный фильм. Прием заявок продлится до 31 марта текущего года. В начале мая организаторы представят шорт-лист, в который включат 30 авторов. Окончательный список участников объявят в середине мая.

Обучение в лаборатории будет проводиться очно: в июне, сентябре и декабре проведут три сессии, в рамках которых будет организовано участие в семинарах и обсуждениях сценариев с ведущими мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». За каждым проектом закрепят куратора, с которым авторы будут работать индивидуально.

Лаборатория завершится питчингом, в рамках которого участники представят экспертам индустрии кинематографа — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, а также Министерству культуры — свои работы. Реализацией одного из проектов займется киностудия «Ленфильм».

По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, лаборатория успешно себя показала, поэтому в киностудии приняли решение организовать третий сезон. В прошлом сезоне был выбран проект «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой. Киностудия планирует снять этот фильм и представлять заявку на питчинге в Министерстве культуры в 2024 году. Щербаков поблагодарил Минкультуры России за поддержку и подчеркнул, что для «Ленфильма» по-прежнему приоритетным направлением остается поддержка кинематографистов-дебютантов.

Напомним, участие в сценарной лаборатории предусмотрено на безвозмездной основе. Организаторы оплатят проезд и проживание участников в Санкт-Петербурге на время проведения очных занятий.

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