В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Сотруднику предстоит обследовать и очищать местность от взрывоопасных предметов в качестве гражданского специалиста. Это будет гуманитарное разминирование, что означает работу вне районов боевых действий во взаимодействии с местными властями.
Необходимы опыт работы и готовность к командировкам на срок не менее трех месяцев. Компания обещает оплатить дорогу и проживание.
Также в вакансии указаны премии, надбавки и страховка. Но придется пройти обучение в течение двух недель, чтобы допустили до работы.
Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте. Материал на эту тему читайте по ссылке.