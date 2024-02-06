rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой 200 тыс рублей

В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей

6 февраля 2024, 08:14
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой 200 тыс рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на работу саперов, которым готовы платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей, говорится на одном из тематических сайтов.

Сотруднику предстоит обследовать и очищать местность от взрывоопасных предметов в качестве гражданского специалиста. Это будет гуманитарное разминирование, что означает работу вне районов боевых действий во взаимодействии с местными властями.

Необходимы опыт работы и готовность к командировкам на срок не менее трех месяцев. Компания обещает оплатить дорогу и проживание.

В Ростове стало проще найти работу с большой зарплатой
Узнать подробнее

Также в вакансии указаны премии, надбавки и страховка. Но придется пройти обучение в течение двух недель, чтобы допустили до работы.

Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латтеВ Ростове стало проще найти работу с большой зарплатойВ Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зарплата#Ростов#Саперы#Премии
Подпишитесь
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Сегодня, 10:06
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
Сегодня, 05:21
Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:09
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
Сегодня, 06:55
Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове
Сегодня, 07:18