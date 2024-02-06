В Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Пациентка с 2018 года ожидает трансплантации печени, однако донора за этот период найти не получилось. Дело в том, что у женщины редкая группа крови.
Ситуацию осложнило начавшееся кровотечение из вен пищевода, которое могло привести к смерти. В результате пациентка провела в больнице полтора месяца, но ей удалось помочь.
Ранее у женщины удалили правую долю печени, после чего левая — регенерировала. Однако из-за фиброза кровоток под повышенным давлением пошел обходным путем — по сосудам пищевода. Но они не выдерживают, что и приводит к кровотечениям.
С таким клиническим случаем хирурги столкнулись впервые. В данный момент риска повторного кровотечения нет. Сама пациентка чувствует себя намного лучше и уже собирается выйти на работу.
Ранее стало известно, что лучшие врачи региона помогут донскому парламенту в решении вопросов здравоохранения.