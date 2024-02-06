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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения

В Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения

6 февраля 2024, 11:17
Фото: Тг канал mzro61
В Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения
В Ростовской области удалось спасти женщину, жизни которой угрожали пищеводные кровотечения, сообщает РостГМУ.

Пациентка с 2018 года ожидает трансплантации печени, однако донора за этот период найти не получилось. Дело в том, что у женщины редкая группа крови.

Ситуацию осложнило начавшееся кровотечение из вен пищевода, которое могло привести к смерти. В результате пациентка провела в больнице полтора месяца, но ей удалось помочь.

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Ранее у женщины удалили правую долю печени, после чего левая — регенерировала. Однако из-за фиброза кровоток под повышенным давлением пошел обходным путем — по сосудам пищевода. Но они не выдерживают, что и приводит к кровотечениям.

С таким клиническим случаем хирурги столкнулись впервые. В данный момент риска повторного кровотечения нет. Сама пациентка чувствует себя намного лучше и уже собирается выйти на работу.

Ранее стало известно, что лучшие врачи региона помогут донскому парламенту в решении вопросов здравоохранения.

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#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здравоохранение#Пищеводное кровотечение#Трансплантация печени
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