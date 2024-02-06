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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Ростове состав народной дружины увеличат на 20%

В Ростове состав Народной дружины увеличат на 20%

6 февраля 2024, 16:36
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове состав народной дружины увеличат на 20%
В Ростове планируют увеличить состав Народной дружины на 20%, об этом объявил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в настоящий момент патрулированием города занимаются 184 народных дружинника. Значительная часть из них представители казачества.

Обычно в обязанности дружинников входит обеспечение безопасности общественных пространств, а также участие в рейдах и других оперативных мероприятиях. Дружинники также помогают полиции задерживать нарушителей и искать преступников.

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По данным донской полиции, дружинники уже продемонстрировали эффективность своей работы, благодаря их содействию, количество преступлений в общественных местах в 2023 году удалось сократить на 25% по отношению к показателям 2022 года.

Алексей Логвиненко объявил, что власти планируют расширить штат Народной дружины на 20% или 40 человек в количественном выражении. Чтобы найти добровольцев для Народной дружины, власти с 1 марта планируют увеличить сумму денежных поощрений, однако точный размер Алексей Логвиненко уточнять не стал.

Ранее в Ростовской области поймали больше сотни пьяных водителей за четыре дня.

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