В Ростове стало проще найти работу с большой зарплатой

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В топ-3 по доступности попали столица страны, Красноярск и Санкт-Петербург. Всего в опросе на эту тему поучаствовали 10 тысяч человек из 16 городов.
Найти компанию с достойным заработком проще всего в Москве, здесь доступность оценили на 3 балла из 5. В городах, которые оказались на втором месте, этот показатель составил 2,8 балла.
«Самый сильный прирост показателя доступности хорошей работы оказался Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде. Рост составил 15% за 2 года», — говорится в публикации.
Ранее в Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого говорилось, что в донском регионе не хватает больше 50% дворников.