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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Ростовчанам заявили, что им стало легче найти работы с большой зарплатой

В Ростове стало проще найти работу с большой зарплатой

6 февраля 2024, 06:47
Фото: 1MI
Ростовчанам заявили, что им стало легче найти работы с большой зарплатой
В Ростове-на-Дону оказался самый большой в стране прирост показателя доступности хорошей работы, сообщает Superjob.

В топ-3 по доступности попали столица страны, Красноярск и Санкт-Петербург. Всего в опросе на эту тему поучаствовали 10 тысяч человек из 16 городов.

Найти компанию с достойным заработком проще всего в Москве, здесь доступность оценили на 3 балла из 5. В городах, которые оказались на втором месте, этот показатель составил 2,8 балла.

В Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты
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«Самый сильный прирост показателя доступности хорошей работы оказался Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде. Рост составил 15% за 2 года», — говорится в публикации.

Ранее в Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого говорилось, что в донском регионе не хватает больше 50% дворников.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Зарплата#Работа
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