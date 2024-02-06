В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
У горожан выкупят земельные участки с находящимися на них строениями, в том числе домами и сараями. Они расположены на улицах Орловская, Терская, Шатоевская и в переулке Чувашский.
Теперь предстоит уведомить местных жителей, а также провести оценку стоимости имущества для выплаты денег людям. Если договориться с ними не получится, то будет направлен иск в суд, чтобы изъять землю.
Эти участки необходимы для строительства проезжей в районе Театрального спуска.
Напомним, что в 2017 году на Театральном спуске произошел крупнейший за историю города пожар. Тогда выгорели более 100 зданий, оставив людей без жилья.
Тогда ущерб от возгорания оценили на сумму один миллиард рублей.