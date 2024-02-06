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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Землю заберут у жителей в Ростове после страшного пожара на Театралке

В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки

6 февраля 2024, 14:29
Фото: 61.mchs.gov.ru
Землю заберут у жителей в Ростове после страшного пожара на Театралке
В Ростове-на-Дону у местных жителей изымут земельные участки для строительства дороги в районе Театрального спуска, говорится в постановлении администрации города.

У горожан выкупят земельные участки с находящимися на них строениями, в том числе домами и сараями. Они расположены на улицах Орловская, Терская, Шатоевская и в переулке Чувашский.

Теперь предстоит уведомить местных жителей, а также провести оценку стоимости имущества для выплаты денег людям. Если договориться с ними не получится, то будет направлен иск в суд, чтобы изъять землю.

Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном
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Теперь предстоит уведомить местных жителей, а также провести оценку стоимости имущества для выплаты денег людям.Теперь предстоит уведомить местных жителей, а также провести оценку стоимости имущества для выплаты денег людям.
Теперь предстоит уведомить местных жителей, а также провести оценку стоимости имущества для выплаты денег людям.
Фото: Администрация Ростова

Эти участки необходимы для строительства проезжей в районе Театрального спуска.

Напомним, что в 2017 году на Театральном спуске произошел крупнейший за историю города пожар. Тогда выгорели более 100 зданий, оставив людей без жилья.

Тогда ущерб от возгорания оценили на сумму один миллиард рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Деньги#Земля#Договор#Жители#Театральный спуск#Участки
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