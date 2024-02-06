В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Во вторник, 6 февраля, в соцсетях появился снимок космонавта Николая Чуба, уроженец Новочеркасска сфотографировал с МКС Ростов-на-Дону.
На кадрах, опубликованных космонавтом, запечатлена панорама ночного Ростова, утопающего в свете огней. Именно благодаря свету фонарей видно очертания городских улиц и спальных районов Ростова.
Согласно открытым данным, дончанин находится на МКС уже несколько месяцев — с осени 2023 года. Он получит возможность вернуться на Землю через несколько месяцев, когда истечет год с начала космической экспедиции.
Еще одной значимой новостью дня стала информация от аналитиков портала Superjob. Они объявили, что Ростов продемонстрировал самый высокий прирост показателя доступности хорошей работы.
В тройку лидеров по доступности работы вошли Москва, Красноярск и Санкт-Петербург. Такие данные удалось собрать в результате опроса 10 тысяч респондентов из 16 городов России.
Участники опроса считают, что в Москве легче всего найти компанию с хорошим зарплатным предложением, оценка доступности составила три из пяти баллов. У других лидеров рейтинга показатель составил 2,8 балла.
При этом Ростов, Краснодар и Волгоград продемонстрировали прирост доступности хорошей работы на 15% за последние два года.
Главной новостью дня стало сообщение о том, что в Ростове ищут сотрудников, готовых работать саперами. Соискателям предлагают от 30 до 200 тысяч рублей.
В обязанности сотрудника входят обследование и очищение местности от взрывоопасных предметов, разминирование будет носить гуманитарный характер, а значит, специалисты не будут работать в зоне боевых действий.
Для того чтобы претендовать на эту должность, дончане должны иметь опыт работы и возможность ездить в командировки на срок не менее трех месяцев. Работодатель обещает оплачивать соискателям как дорогу, так и проживание, а также выплачивать персоналу премии, надбавки и оплачивать страховку. Для допуска к работе предстоит пройти двухнедельное обучение.