В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс

Для того чтобы претендовать на эту должность, дончане должны иметь опыт работы и возможность ездить в командировки на срок не менее трех месяцев. Работодатель обещает оплачивать соискателям как дорогу, так и проживание, а также выплачивать персоналу премии, надбавки и оплачивать страховку. Для допуска к работе предстоит пройти двухнедельное обучение.