В Ростовской области необходимо заменить половину автобусов на маршрутах

По словам Володиной, сейчас регион нуждается в замене более 1,8 тысячи автобусов, при этом новый транспорт должен быть современным и комфортным для пассажиров. Для этого в салонах должны быть кондиционеры, а сами автобусы должны быть оборудованы средствами для перевозки маломобильных пассажиров и иметь систему ГЛОНАСС.