В Ростовской области необходимо заменить половину автобусов на маршрутах

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину рассказал, что в настоящий момент обслуживанием маршрутов общественного транспорта занимаются более 3,6 тысячи автобусов. При этом половина из них находятся в изношенном состоянии и требуют замены.
По словам Володиной, сейчас регион нуждается в замене более 1,8 тысячи автобусов, при этом новый транспорт должен быть современным и комфортным для пассажиров. Для этого в салонах должны быть кондиционеры, а сами автобусы должны быть оборудованы средствами для перевозки маломобильных пассажиров и иметь систему ГЛОНАСС.
Инна Володина рассказала, что в последние годы донской Минтранс активно вел работы по модернизации парка автобусов, только в 2023 году власти приобрели 158 автобусов, в 2024 году планируется купить более 180 единиц транспорта.
Ранее стало известно, что дети в Батайске не могут доехать в школу из-за переполненных автобусов.