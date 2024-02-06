В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев объявил, что власти Ростовской области проводят работы по озеленению региона. Только за 2023 года специалисты произвели посадку деревьев на территории площадью 1,9 тысячи гектаров.
В 2024 году планируется выполнить аналогичный объем работ, а также обработать более 1,65 тысячи гектаров земли, подготовить под озеленение лесными культурами 470 гектаров земли. Кроме того, в Ростовской области планируют ухаживать за уже существующими лесными культурами на площади 14,5 тысячи гектаров.
Глава правительства Ростовской области также призвал дончан с заботой относиться к лесам региона и не допускать их уничтожения.
В комментариях к публикации дончане призвали губернатора также обратить внимание на состояние лесов в черте городов Ростовской области и рядом с трассой М-4 «Дон». По словам местных жителей, Ростов-на-Дону, Шахты и Новочеркасск также остро нуждаются в озеленении территорий из-за регулярной вырубки деревьев.
Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят почти 1,4 миллиарда рублей на мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.