В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса

В 2024 году планируется выполнить аналогичный объем работ, а также обработать более 1,65 тысячи гектаров земли, подготовить под озеленение лесными культурами 470 гектаров земли. Кроме того, в Ростовской области планируют ухаживать за уже существующими лесными культурами на площади 14,5 тысячи гектаров.