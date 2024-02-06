rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса

В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса

6 февраля 2024, 16:59
Фото: t.me/golubev_vu
В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса
В Ростовской области в 2024 году высадят 1900 гектаров леса, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.

В своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев объявил, что власти Ростовской области проводят работы по озеленению региона. Только за 2023 года специалисты произвели посадку деревьев на территории площадью 1,9 тысячи гектаров.

В 2024 году планируется выполнить аналогичный объем работ, а также обработать более 1,65 тысячи гектаров земли, подготовить под озеленение лесными культурами 470 гектаров земли. Кроме того, в Ростовской области планируют ухаживать за уже существующими лесными культурами на площади 14,5 тысячи гектаров.

В Ростове продают голубую ель за 2,5 миллиона рублей
Узнать подробнее

Глава правительства Ростовской области также призвал дончан с заботой относиться к лесам региона и не допускать их уничтожения.

В комментариях к публикации дончане призвали губернатора также обратить внимание на состояние лесов в черте городов Ростовской области и рядом с трассой М-4 «Дон». По словам местных жителей, Ростов-на-Дону, Шахты и Новочеркасск также остро нуждаются в озеленении территорий из-за регулярной вырубки деревьев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят почти 1,4 миллиарда рублей на мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.

Читайте также:
Эколог Зайчиков сообщил о массовом уничтожении здоровых деревьев в РостовеПарку «Дружба» в Ростове не удалось засудить разработчика проекта реконструкцииРостовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лес#Экология#Надежда Пустяк#Новочеркасск#Шахты#Озеленение#Губернатор#Вырубка деревьев#Земля#Последние новости Ростова на сегодня#Работы#Экология в Ростовской области#Территория#Окружающая среда#Происшествия
Подпишитесь
Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
Сегодня, 17:28
В Ростове состав Народной дружины увеличат на 20%
Сегодня, 16:36
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
Сегодня, 16:09
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
Сегодня, 15:42
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки
Сегодня, 14:29
Три четверти ростовчан работает практически за еду
Сегодня, 14:24