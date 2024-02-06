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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

В Ростовской области потеплеет до +13 градусов

В Ростовской области потеплеет до +13 градусов

6 февраля 2024, 18:10
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области потеплеет до +13 градусов
В Ростовской области ожидается потепление до +13 градусов и дожди, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В среду, 7 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода. В отдельных районах региона пройдут дожди с мокрым снегом, ночью и в первой половине возможно налипание снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, на дорогах сохранится гололед и туман, а потому водителям необходимо проявить осторожность, соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.

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По прогнозам синоптиков, скорость ветра в среду увеличится до 19 метров в секунду, ночью возможны заморозки до -6 градусов, зато днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +10 градусов, а на юге Ростовской области достигнет +13 градусов.

Ранее астроном Михаил Невский предупредил дончан о частых вспышках на Солнце.

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