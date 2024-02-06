В Ростовской области потеплеет до +13 градусов

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В среду, 7 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода. В отдельных районах региона пройдут дожди с мокрым снегом, ночью и в первой половине возможно налипание снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, на дорогах сохранится гололед и туман, а потому водителям необходимо проявить осторожность, соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.
По прогнозам синоптиков, скорость ветра в среду увеличится до 19 метров в секунду, ночью возможны заморозки до -6 градусов, зато днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +10 градусов, а на юге Ростовской области достигнет +13 градусов.
Ранее астроном Михаил Невский предупредил дончан о частых вспышках на Солнце.