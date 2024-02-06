В Ростовской области потеплеет до +13 градусов

В среду, 7 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода. В отдельных районах региона пройдут дожди с мокрым снегом, ночью и в первой половине возможно налипание снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, на дорогах сохранится гололед и туман, а потому водителям необходимо проявить осторожность, соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.