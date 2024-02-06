В Сети появилось видео горящей фуры на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Во вторник, 6 февраля, на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения от водителей. По их словам, на М-4 «Дон» от станицы Грушевской до новочеркасской развязки растянулась трехкилометровая пробка, затор наблюдается в направлении Ростова с 1035-го по 1038-й километры трассы М-4 «Дон».