В Сети появилось видео горящей фуры на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Во вторник, 6 февраля, на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения от водителей. По их словам, на М-4 «Дон» от станицы Грушевской до новочеркасской развязки растянулась трехкилометровая пробка, затор наблюдается в направлении Ростова с 1035-го по 1038-й километры трассы М-4 «Дон».
Позднее Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором видно, что трассу М-4 окутало дымом. Автор видео, проезжающий затор, показала, что соседний участок дороги перекрыт пожарными, которые тушат останки пылающей фуры. Фургон почти полностью сгорел, кабина также повреждена и полностью выгорела изнутри. Обстоятельства ДТП и возможный ущерб от аварии пока неизвестен, данные уточняются.