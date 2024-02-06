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Published Сегодня, 17:54

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Горящая фура собрала пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Сети появилось видео горящей фуры на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

6 февраля 2024, 17:54
Фото: 1MI
Горящая фура собрала пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

Горящая фура собрала пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла пробка из-за ДТП с горящей фурой, об этом сообщили очевидцы.

Во вторник, 6 февраля, на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения от водителей. По их словам, на М-4 «Дон» от станицы Грушевской до новочеркасской развязки растянулась трехкилометровая пробка, затор наблюдается в направлении Ростова с 1035-го по 1038-й километры трассы М-4 «Дон».

Фото: Яндекс Карты

Позднее Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором видно, что трассу М-4 окутало дымом. Автор видео, проезжающий затор, показала, что соседний участок дороги перекрыт пожарными, которые тушат останки пылающей фуры. Фургон почти полностью сгорел, кабина также повреждена и полностью выгорела изнутри. Обстоятельства ДТП и возможный ущерб от аварии пока неизвестен, данные уточняются.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Ранее в Ростове опубликовали кадры смертельного ДТП, в котором погиб водитель такси.

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