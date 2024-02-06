В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна

Власти объявили, что с 6 февраля пешеходы не смогут ходить по южному участку дороги на улице Шаумяна в границах переулка Островского и проспекта Буденновского. Также жителям запрещено парковать здесь свои автомобили или делать стоянку рядом с домом №42. Эти меры необходимы для того, чтобы сохранить жизни и здоровье местных жителей и случайных прохожих.