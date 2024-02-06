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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна

В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна

6 февраля 2024, 16:09
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
В Ростове ограничили движение пешеходов и парковку на улице Шаумяна из-за аварийного дома, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во вторник, 6 февраля, департамент автодорог Ростова объявил, что в Ростове до особого распоряжения планируют закрыть квартал на Шаумяна для движения пешеходов и парковки и стоянки транспорта.

Причиной для этого стало неудовлетворительное состояние «Жилого дома И. П. Волкова» по адресу Шаумяна, 42, построенного в 1890-м году.

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Власти объявили, что с 6 февраля пешеходы не смогут ходить по южному участку дороги на улице Шаумяна в границах переулка Островского и проспекта Буденновского. Также жителям запрещено парковать здесь свои автомобили или делать стоянку рядом с домом №42. Эти меры необходимы для того, чтобы сохранить жизни и здоровье местных жителей и случайных прохожих.

Пешеходам рекомендуют выбирать для прогулок северную сторону улицы Шаумяна в границах переулка Островского и проспекта Буденновского на период действия ограничений.

Ранее в Ростовской области объявили о планах отремонтировать замок Лакиера.

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