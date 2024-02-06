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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 11:18

Визитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона

Визитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона

6 февраля 2024, 10:30
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества
Визитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона
Председатель Ростовского отделения Русского географического общества (РГО) встретился с корреспондентом RostovGazeta и рассказал об удивительных открытиях и воспитании новых людей.

Когда мы слышим словосочетание «Русское географическое общество», у нас рождаются романтические образы мореплавателей, путешественников и героев-исследователей и на душе становится теплее. В этом есть некая закономерность, ведь еще при основании старейшего в мире сообщества была выведена главная его цель — изучение родной земли и людей ее обитающих.

За 175 лет Русское географическое общество выросло, окрепло и открыло отделения во всех регионах России. 75 лет назад в ряды РГО вошел и донской регион. В развитии Ростовского областного отделения Русского географического сообщества были разные времена, но последние два года получились очень насыщенными. О новых экспедициях, открытиях и проектах мы поговорили с председателем Ростовского областного отделения РГО Али Узденовым.

— Али Муссаевич, передо мной лежит атлас «Дорогами донских автохтонов» — книга, написанная по результатам экспедиции, где ученые и виноградари искали по станицам, хуторам, а иногда и байрачным лесам Дона, виноград. В итоге открыли 55 сортов, хотя раньше их было зарегистрировано всего 15. Это невероятный труд и книга года для нашего региона. Как Ростовское отделение РГО пришло к мысли об этой экспедиции?

О новых экспедициях, открытиях и проектах мы поговорили с председателем Ростовского областного отделения РГО Али Узденовым.О новых экспедициях, открытиях и проектах мы поговорили с председателем Ростовского областного отделения РГО Али Узденовым.
О новых экспедициях, открытиях и проектах мы поговорили с председателем Ростовского областного отделения РГО Али Узденовым.
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— У Дона очень глубокая интересная история, нам есть что рассказать и показать, есть чем гордиться, но очень многое еще недостаточно изучено. Вероятно, это связано с тем, что были непростые времена. Хотя и в 90-е, и в нулевые донское отделение РГО не прекращало свою работу. И тут я хотел бы поблагодарить людей, которые в нем состояли. Мы же, продолжая общее направление, решили поискать новые подходы в развитии Ростовского географического сообщества.

В итоге за эти два года во многом поменялся состав отделения: какие-то люди ушли, новые, у которых действительно горят глаза, пришли. И количество действующих, активных наших членов составляет сегодня 380 человек.

У нас сформирован новый попечительский совет, который возглавляет губернатор Ростовской области. И мы запустили несколько новых проектов. Один из них — экспедиция «Золотые горки». Виноград — одна из уникальных особенностей нашего края. Вооружившись древними и современными картами, мы прошли дорогами донских автохтонов. Собрали и подготовили к изучению «золотую коллекцию», в которой не только знаменитые Красностоп золотовский, Цимлянский черный и Сибирьковый, но и редкие Махроватчик, Сыпун Черный, Старый Горюн и даже считавшиеся утерянными Шампанчик константиновский и Аленький. Теперь они не только описаны в нашем атласе, но и отмечены на карте с геолокацией для тех людей, которые тоже решат проделать этот путь. А он будет очень интересным, потому что помимо сбора винограда, мы познакомились с удивительными людьми, потомственными казаками.

«И количество действующих, активных наших членов составляет сегодня 380 человек.»«И количество действующих, активных наших членов составляет сегодня 380 человек.»
«И количество действующих, активных наших членов составляет сегодня 380 человек.»
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— Расскажите об этом чуть подробнее?

— Ученые, краеведы, виноделы и журналисты прошли вдоль Дона: от Цимлянского водохранилища до Азовского моря. Исследовали и крупные виноградники, и частные подворья, на которых виноград начали выращивать больше ста лет назад. А это значит встречали бабушек и дедушек, погружались в семейные истории. Было такое, что находили уникальные сорта, которые потомки казаков сами уже определить не могли.

Донское виноделие незаслуженно забыто и стоит в стороне, а оно могло бы быть визитной карточкой Дона. Мы говорим о кубанских винах, крымских, ставропольских и дагестанских. Но если внимательно посмотреть историю, то лидером виноградарства была Ростовская область. И при генетическом анализе нашего знаменитого Красностопа золотовского выяснилось, что это не результат скрещивания винограда, привезенного к нам из других мест, а наш местный сорт. И рос он в окрестностях хутора Старозолотовский. Во время экспедиции мы нашли кусты, которым более 200 лет — да, они одичали, но ценность свою не утратили.

Наша экспедиция открывает глаза на возможности. Традиции казачьего виноделия сохранили и надо делать местное вино. И возделывать редкий виноград в промышленных масштабах. Нам приятно, что географическое общество внесло серьезный вклад в поддержку нашего виноградарства. Я думаю, что мы проведем и второй этап. И уверены, что будут новые открытия.

«Донское виноделие незаслуженно забыто и стоит в стороне, а оно могло бы быть визитной карточкой Дона.»«Донское виноделие незаслуженно забыто и стоит в стороне, а оно могло бы быть визитной карточкой Дона.»
«Донское виноделие незаслуженно забыто и стоит в стороне, а оно могло бы быть визитной карточкой Дона.»
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— Али Муссаевич, еще одно направление, которое вы развиваете — образовательное?

— Да, за это время мы открыли и пять географических классов. Начали сотрудничать с университетами и открыли отделения на территории донских районов. Мы расширили наше участие в федеральных проектах — если раньше проводились только Ночь географии и Географический диктант, то мы добавили к этому и региональный лекторий, и День географа, и фестиваль, и неурок географии. Все это позволяет нашим школьникам и студентам иначе взглянуть на родной край и те богатства, которые есть на Дону.

— Есть еще один очень успешный проект — «Родники РГО». Мамы, папы вместе с детьми теперь ходят по карте к этим родникам, организовываются целые туры выходного дня.

«Все это позволяет нашим школьникам и студентам иначе взглянуть на родной край и те богатства, которые есть на Дону»«Все это позволяет нашим школьникам и студентам иначе взглянуть на родной край и те богатства, которые есть на Дону»
«Все это позволяет нашим школьникам и студентам иначе взглянуть на родной край и те богатства, которые есть на Дону»
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— Мы удивились, насколько эта программа оказалась востребованной. Дети расчищали родники, описывали их, включались родители. И это замечательно.

Но еще одна экологическая тема, за которую мы взялись — Дон. Сейчас помимо воздействия человека, меняется климат, и полноводность реки постепенно уходит — исчезает животный мир, рыбы становится меньше. В 2001 году я помню, как на Константиновском шлюзе застряла белуга — она весила больше 200 кг, а сейчас даже маленькой не увидишь.

Везде запруды, нет естественных стоков — все это влияет на жизнь нашей главной реки. А значит и на жизнь всего региона. Мы думаем о большой экспедиции, которая начнётся с Верховьев Дона: привлечем научное сообщество, Южный научный центр РАН.

Еще одна проблема, за которую мы взялись — это опустынивание восточных районов Ростовской области. Считалось, что засоление озера Маныч-Гудило невозможно остановить, но мы серьезно изучаем вопрос регулирования стоков. Надеемся, что вода пойдет в озеро и оно заживет новой жизнью.

Также плюс мы можем поставить себе и за летнюю экспедицию на Маныче. На автомобиле и лодках ее участники прошли более 2 тысяч километров. Их маршрут пролегал по территории Ростовской области, Калмыкии и Ставрополья. Ученые исследовали подводный мир реки, проанализировали, как он изменился. В результате набрали материал на научно-популярный путеводитель в формате виртуальной реальности и сняли короткометражные фильмы.

«В результате набрали материал на научно-популярный путеводитель в формате виртуальной реальности и сняли короткометражные фильмы.»«В результате набрали материал на научно-популярный путеводитель в формате виртуальной реальности и сняли короткометражные фильмы.»
«В результате набрали материал на научно-популярный путеводитель в формате виртуальной реальности и сняли короткометражные фильмы.»
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— Кроме того, вы взялись и за исторические проекты?

— Да, прошла экспедиция по раскопкам Елизаветовского городища скифского времени, археологические раскопки курганного могильника скифского времени у хутора Богатова Белокалитвенского района. И это только начало.

Нам кажется, что земля, где не было крепостного права, которая процветала и воспитывала защитников Отечества, дала России легендарного атамана Платова, заслуживает более детального изучения. Вы же помните, как говорил Наполеон? «Дайте мне десять тысяч казаков, и я покорю весь мир…» Тема вроде бы на поверхности, но все-таки она недостаточно описана, изучена, возможно мы поможем нашим ученым сделать новые исторические выводы.

Но мы хотим копнуть и поглубже. Когда-то на Дону были хазары, стоял город Саркел, который похоронен под водами Цимлянского водохранилища. Что принесли на нашу землю гунны, скифы, половцы, татаро-монголы? Да, это очень кропотливое дело, но важное.

И еще у нас в планах исторические портреты ярких личностей Дона: от Стеньки Разина до Сабины Шпильрейн. Отдельная история — это купцы. Вы знаете, почему Миллерово так называется? На эти земли во времена Екатерины приехали немецкие предприниматели Миллеры, создали предприятия и начали работать. И об этом тоже нужно рассказать.

— Вы занимаетесь еще и вопросом сохранения архитектурных ценностей — болевой точкой для донской столицы…

Недавно для детей была организована поездка в Москву. Они посетили московский зоопарк, навестили медвежонка АйкуНедавно для детей была организована поездка в Москву. Они посетили московский зоопарк, навестили медвежонка Айку
Недавно для детей была организована поездка в Москву. Они посетили московский зоопарк, навестили медвежонка Айку
Фото: Ростовское областное отделение Русского географического общества

— Да. В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге — в исторической части нет крупных застроек. Считаю, что мы небрежно относимся к нашему архитектурному наследию. Я с 16 лет жил в Ростове и видел, как возникали эти уродливые здания в центре. Мне трудно понять и застройку левого берега Дона — это символ Ростова, изюминка, воспетая в песнях, его история. И теперь мы не будем отличаться от городов, находящихся на двух берегах. А как было возможно построить торговый объект на месте фонтана на площади Ленина? Не все меряется бизнесом, и мы как географическое общество должны об этом говорить. И думать, как это исправить. Именно поэтому у нас много образовательных проектов для школьников и студентов — хочется вырастить новое поколение географов, экологов, гидрологов и архитекторов. Профессионалов, которые будут любить свою землю. И не дадут разрешение построить на месте фонтана торговый центр.

Ростовское отделение РГО поддерживает фонд «Я есть!», уделяя большое внимание ребятам с особенностями здоровья и развития, приглашая их на необычные занятия географией и биологией, на экскурсии и в путешествия по Дону. Недавно для детей была организована поездка в Москву. Они посетили московский зоопарк, навестили медвежонка Айку, которого ростовский зоопарк передал Московскому, побывали на ВДНХ, увидели самый большой аквариум в России и посмотрели премьеру фильма о снежном барсе. Дети не только вернулись домой с морем впечатлений, у многих из них появилась мечта. Такая поддержка Ростовского отделения РГО позволяет особенным детям обрести мечту, найти себя, свое место в социуме.

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