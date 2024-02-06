Визитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона

У нас сформирован новый попечительский совет, который возглавляет губернатор Ростовской области. И мы запустили несколько новых проектов. Один из них — экспедиция «Золотые горки». Виноград — одна из уникальных особенностей нашего края. Вооружившись древними и современными картами, мы прошли дорогами донских автохтонов. Собрали и подготовили к изучению «золотую коллекцию», в которой не только знаменитые Красностоп золотовский, Цимлянский черный и Сибирьковый, но и редкие Махроватчик, Сыпун Черный, Старый Горюн и даже считавшиеся утерянными Шампанчик константиновский и Аленький. Теперь они не только описаны в нашем атласе, но и отмечены на карте с геолокацией для тех людей, которые тоже решат проделать этот путь. А он будет очень интересным, потому что помимо сбора винограда, мы познакомились с удивительными людьми, потомственными казаками.