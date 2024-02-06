Визитные карточки Донского края. Али Узденов о сохранении уникальности Дона

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Когда мы слышим словосочетание «Русское географическое общество», у нас рождаются романтические образы мореплавателей, путешественников и героев-исследователей и на душе становится теплее. В этом есть некая закономерность, ведь еще при основании старейшего в мире сообщества была выведена главная его цель — изучение родной земли и людей ее обитающих.
За 175 лет Русское географическое общество выросло, окрепло и открыло отделения во всех регионах России. 75 лет назад в ряды РГО вошел и донской регион. В развитии Ростовского областного отделения Русского географического сообщества были разные времена, но последние два года получились очень насыщенными. О новых экспедициях, открытиях и проектах мы поговорили с председателем Ростовского областного отделения РГО Али Узденовым.
— Али Муссаевич, передо мной лежит атлас «Дорогами донских автохтонов» — книга, написанная по результатам экспедиции, где ученые и виноградари искали по станицам, хуторам, а иногда и байрачным лесам Дона, виноград. В итоге открыли 55 сортов, хотя раньше их было зарегистрировано всего 15. Это невероятный труд и книга года для нашего региона. Как Ростовское отделение РГО пришло к мысли об этой экспедиции?
— У Дона очень глубокая интересная история, нам есть что рассказать и показать, есть чем гордиться, но очень многое еще недостаточно изучено. Вероятно, это связано с тем, что были непростые времена. Хотя и в 90-е, и в нулевые донское отделение РГО не прекращало свою работу. И тут я хотел бы поблагодарить людей, которые в нем состояли. Мы же, продолжая общее направление, решили поискать новые подходы в развитии Ростовского географического сообщества.
В итоге за эти два года во многом поменялся состав отделения: какие-то люди ушли, новые, у которых действительно горят глаза, пришли. И количество действующих, активных наших членов составляет сегодня 380 человек.
У нас сформирован новый попечительский совет, который возглавляет губернатор Ростовской области. И мы запустили несколько новых проектов. Один из них — экспедиция «Золотые горки». Виноград — одна из уникальных особенностей нашего края. Вооружившись древними и современными картами, мы прошли дорогами донских автохтонов. Собрали и подготовили к изучению «золотую коллекцию», в которой не только знаменитые Красностоп золотовский, Цимлянский черный и Сибирьковый, но и редкие Махроватчик, Сыпун Черный, Старый Горюн и даже считавшиеся утерянными Шампанчик константиновский и Аленький. Теперь они не только описаны в нашем атласе, но и отмечены на карте с геолокацией для тех людей, которые тоже решат проделать этот путь. А он будет очень интересным, потому что помимо сбора винограда, мы познакомились с удивительными людьми, потомственными казаками.
— Расскажите об этом чуть подробнее?
— Ученые, краеведы, виноделы и журналисты прошли вдоль Дона: от Цимлянского водохранилища до Азовского моря. Исследовали и крупные виноградники, и частные подворья, на которых виноград начали выращивать больше ста лет назад. А это значит встречали бабушек и дедушек, погружались в семейные истории. Было такое, что находили уникальные сорта, которые потомки казаков сами уже определить не могли.
Донское виноделие незаслуженно забыто и стоит в стороне, а оно могло бы быть визитной карточкой Дона. Мы говорим о кубанских винах, крымских, ставропольских и дагестанских. Но если внимательно посмотреть историю, то лидером виноградарства была Ростовская область. И при генетическом анализе нашего знаменитого Красностопа золотовского выяснилось, что это не результат скрещивания винограда, привезенного к нам из других мест, а наш местный сорт. И рос он в окрестностях хутора Старозолотовский. Во время экспедиции мы нашли кусты, которым более 200 лет — да, они одичали, но ценность свою не утратили.
Наша экспедиция открывает глаза на возможности. Традиции казачьего виноделия сохранили и надо делать местное вино. И возделывать редкий виноград в промышленных масштабах. Нам приятно, что географическое общество внесло серьезный вклад в поддержку нашего виноградарства. Я думаю, что мы проведем и второй этап. И уверены, что будут новые открытия.
— Али Муссаевич, еще одно направление, которое вы развиваете — образовательное?
— Да, за это время мы открыли и пять географических классов. Начали сотрудничать с университетами и открыли отделения на территории донских районов. Мы расширили наше участие в федеральных проектах — если раньше проводились только Ночь географии и Географический диктант, то мы добавили к этому и региональный лекторий, и День географа, и фестиваль, и неурок географии. Все это позволяет нашим школьникам и студентам иначе взглянуть на родной край и те богатства, которые есть на Дону.
— Есть еще один очень успешный проект — «Родники РГО». Мамы, папы вместе с детьми теперь ходят по карте к этим родникам, организовываются целые туры выходного дня.
— Мы удивились, насколько эта программа оказалась востребованной. Дети расчищали родники, описывали их, включались родители. И это замечательно.
Но еще одна экологическая тема, за которую мы взялись — Дон. Сейчас помимо воздействия человека, меняется климат, и полноводность реки постепенно уходит — исчезает животный мир, рыбы становится меньше. В 2001 году я помню, как на Константиновском шлюзе застряла белуга — она весила больше 200 кг, а сейчас даже маленькой не увидишь.
Везде запруды, нет естественных стоков — все это влияет на жизнь нашей главной реки. А значит и на жизнь всего региона. Мы думаем о большой экспедиции, которая начнётся с Верховьев Дона: привлечем научное сообщество, Южный научный центр РАН.
Еще одна проблема, за которую мы взялись — это опустынивание восточных районов Ростовской области. Считалось, что засоление озера Маныч-Гудило невозможно остановить, но мы серьезно изучаем вопрос регулирования стоков. Надеемся, что вода пойдет в озеро и оно заживет новой жизнью.
Также плюс мы можем поставить себе и за летнюю экспедицию на Маныче. На автомобиле и лодках ее участники прошли более 2 тысяч километров. Их маршрут пролегал по территории Ростовской области, Калмыкии и Ставрополья. Ученые исследовали подводный мир реки, проанализировали, как он изменился. В результате набрали материал на научно-популярный путеводитель в формате виртуальной реальности и сняли короткометражные фильмы.
— Кроме того, вы взялись и за исторические проекты?
— Да, прошла экспедиция по раскопкам Елизаветовского городища скифского времени, археологические раскопки курганного могильника скифского времени у хутора Богатова Белокалитвенского района. И это только начало.
Нам кажется, что земля, где не было крепостного права, которая процветала и воспитывала защитников Отечества, дала России легендарного атамана Платова, заслуживает более детального изучения. Вы же помните, как говорил Наполеон? «Дайте мне десять тысяч казаков, и я покорю весь мир…» Тема вроде бы на поверхности, но все-таки она недостаточно описана, изучена, возможно мы поможем нашим ученым сделать новые исторические выводы.
Но мы хотим копнуть и поглубже. Когда-то на Дону были хазары, стоял город Саркел, который похоронен под водами Цимлянского водохранилища. Что принесли на нашу землю гунны, скифы, половцы, татаро-монголы? Да, это очень кропотливое дело, но важное.
И еще у нас в планах исторические портреты ярких личностей Дона: от Стеньки Разина до Сабины Шпильрейн. Отдельная история — это купцы. Вы знаете, почему Миллерово так называется? На эти земли во времена Екатерины приехали немецкие предприниматели Миллеры, создали предприятия и начали работать. И об этом тоже нужно рассказать.
— Вы занимаетесь еще и вопросом сохранения архитектурных ценностей — болевой точкой для донской столицы…
— Да. В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге — в исторической части нет крупных застроек. Считаю, что мы небрежно относимся к нашему архитектурному наследию. Я с 16 лет жил в Ростове и видел, как возникали эти уродливые здания в центре. Мне трудно понять и застройку левого берега Дона — это символ Ростова, изюминка, воспетая в песнях, его история. И теперь мы не будем отличаться от городов, находящихся на двух берегах. А как было возможно построить торговый объект на месте фонтана на площади Ленина? Не все меряется бизнесом, и мы как географическое общество должны об этом говорить. И думать, как это исправить. Именно поэтому у нас много образовательных проектов для школьников и студентов — хочется вырастить новое поколение географов, экологов, гидрологов и архитекторов. Профессионалов, которые будут любить свою землю. И не дадут разрешение построить на месте фонтана торговый центр.
Ростовское отделение РГО поддерживает фонд «Я есть!», уделяя большое внимание ребятам с особенностями здоровья и развития, приглашая их на необычные занятия географией и биологией, на экскурсии и в путешествия по Дону. Недавно для детей была организована поездка в Москву. Они посетили московский зоопарк, навестили медвежонка Айку, которого ростовский зоопарк передал Московскому, побывали на ВДНХ, увидели самый большой аквариум в России и посмотрели премьеру фильма о снежном барсе. Дети не только вернулись домой с морем впечатлений, у многих из них появилась мечта. Такая поддержка Ростовского отделения РГО позволяет особенным детям обрести мечту, найти себя, свое место в социуме.