Власти отремонтируют единственный замок в Ростовской области — усадьбу Лакиера

В начале февраля администрация Неклиновского района Ростовской области объявила, что ищет подрядчика, который разработает проект капитального ремонта ОКН регионального значения «Усадебный дом», расположенный в Золотой Косе на улице Миусской, 1. Речь идет об единственном замке в Ростовской области, построенном в стиле неоготики для известного геральдиста Александра Лакиера в 1861 году. Стоимость работ составила около 10,6 миллиона рублей.