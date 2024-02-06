Власти отремонтируют единственный замок в Ростовской области — усадьбу Лакиера

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В начале февраля администрация Неклиновского района Ростовской области объявила, что ищет подрядчика, который разработает проект капитального ремонта ОКН регионального значения «Усадебный дом», расположенный в Золотой Косе на улице Миусской, 1. Речь идет об единственном замке в Ростовской области, построенном в стиле неоготики для известного геральдиста Александра Лакиера в 1861 году. Стоимость работ составила около 10,6 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит провести предпроектные работы и исследования почв, зафиксировать состояние ОКН до начала работ, а также разработать комплекс мер и архитектурных решений по сохранению памятника истории и архитектуры.
Заявки от подрядчиков будут принимать до 19 февраля, исполнителя работ объявят через три дня.
Ранее стало известно, что в Ростове выставили на продажу здание конторы «Заготзерно» на Буденновском проспекте, покупка дома обойдется покупателю в 250 миллионов рублей.