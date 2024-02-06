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Водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

6 февраля 2024, 05:10
Фото: 1MI
Житель Ростовской области нанес на общедоступную онлайн-карту отметки с ямами на трассе М-4 «Дон», сообщили автомобилисты в Telegram в тематической группе.

Один из подписчиков сделал свою карту с отметками о ямах на дороге. Пользователи в комментариях выразили ему благодарность за проделанную работу.

На данный момент на карте сделано 30 отметок с участками, где необходимо провести работы. Узнать о состоянии трассы можно от населенного пункта Дячкин до Новочеркасска.

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Добавим, что водители в чате начали писать свои адреса поврежденных участков.

Ранее жители неоднократно жаловались на состояние трассы и заявляли, что водители массово пробивают колеса на трассе.

До этого появилась информация, что масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дороги#Ямы#Трасса#Происшествия
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