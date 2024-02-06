Водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Один из подписчиков сделал свою карту с отметками о ямах на дороге. Пользователи в комментариях выразили ему благодарность за проделанную работу.
На данный момент на карте сделано 30 отметок с участками, где необходимо провести работы. Узнать о состоянии трассы можно от населенного пункта Дячкин до Новочеркасска.
Добавим, что водители в чате начали писать свои адреса поврежденных участков.
Ранее жители неоднократно жаловались на состояние трассы и заявляли, что водители массово пробивают колеса на трассе.
До этого появилась информация, что масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году.