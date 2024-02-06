Воспитатель детсада избила пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Местная жительница пожаловалась на воспитателя, который, по ее словам, применил силу к пятилетнему ребенку. Следователи уже опросили маму пострадавшего и сотрудников учреждения.
«Будут проверены должностные документы, регламентирующие их работу. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в управлении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства.
Ранее стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого семья рецидивиста из донском регионе напала на полицейских с бревном и половником.