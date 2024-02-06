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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Воспитатель детсада избила пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Воспитатель детсада избила пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

6 февраля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Воспитатель детсада избила пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проводится проверка после применения физической силы в отношении ребенка в детском саду, сообщили в региональном УСКР.

Местная жительница пожаловалась на воспитателя, который, по ее словам, применил силу к пятилетнему ребенку. Следователи уже опросили маму пострадавшего и сотрудников учреждения.

«Будут проверены должностные документы, регламентирующие их работу. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства.

Ранее стало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого семья рецидивиста из донском регионе напала на полицейских с бревном и половником.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проверка#Происшествия
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