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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов

YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов

6 февраля 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
В Ростовской области заблокировали для просмотров YouTube-канал «Дон-ТР», сведения об этом появились на видеохостинге.

Во вторник, 6 февраля, стало известно, что, по неизвестным причинам, материалы YouTube-канала ГТРК «Дон-ТР» стали недоступны для просмотра на территории Российской Федерации.

скриншот YouTube 6 февраляскриншот YouTube 6 февраля
скриншот YouTube 6 февраля
Фото: YouTube

При поисковом запросе видео канала зрители могут увидеть ссылки на видео и превью роликов, однако при попытке просмотра «выскакивает» черный экран с сообщением о запрете показа видео.

По предварительной информации, блокировка произошла без объяснения причин со стороны платформы YouTube.

Ранее в Ростовской области прекратили работу всем сайты, в URL-адресах которых содержался домен RU.

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