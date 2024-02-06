YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Во вторник, 6 февраля, стало известно, что, по неизвестным причинам, материалы YouTube-канала ГТРК «Дон-ТР» стали недоступны для просмотра на территории Российской Федерации.
При поисковом запросе видео канала зрители могут увидеть ссылки на видео и превью роликов, однако при попытке просмотра «выскакивает» черный экран с сообщением о запрете показа видео.
По предварительной информации, блокировка произошла без объяснения причин со стороны платформы YouTube.
Ранее в Ростовской области прекратили работу всем сайты, в URL-адресах которых содержался домен RU.