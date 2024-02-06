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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

Житель Ростовской области 21 раз обналичил маткапитал

Житель Ростовской области 21 раз обналичил маткапитал

6 февраля 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили Виталия Цурикова, которому удалось 21 раз обналичить маткапитал, сообщили в региональной прокуратуре.

С сентября по ноябрь 2019 года фигурант занимался обналичиванием сертификатов материнского капитала. Всего ему удалось заработать на этом 9 миллионов рублей.

Как именно у него получалось получать деньги, не раскрывается, но когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Кировский районный суд огласил приговор.

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Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Уголовное дело#Маткапитал#Происшествия
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