Житель Ростовской области 21 раз обналичил маткапитал

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
С сентября по ноябрь 2019 года фигурант занимался обналичиванием сертификатов материнского капитала. Всего ему удалось заработать на этом 9 миллионов рублей.
Как именно у него получалось получать деньги, не раскрывается, но когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Кировский районный суд огласил приговор.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.