rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Более трех тонн овощей изъяли инспекторы донского Роспотребнадзора в 2023 году

Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году

7 февраля 2024, 09:53
Фото: Pxhere
Более трех тонн овощей изъяли инспекторы донского Роспотребнадзора в 2023 году
В Ростовской области за весь 2023 год изъяли из оборота более трех тонн овощей и корнеплодов, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

Во вторник, 6 февраля, управление донского Роспотребнадзора объявило, что в 2023 году инспекторы ведомства занимались контролем качества и безопасности плодоовощной продукции.

За прошлый год специалисты проверили около 1,27 тысячи проб плодоовощной продукции, объектом исследования стали санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели. В итоге около 1,4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам, еще 2,2% — микробиологическим показателям.

Агрессивный ростовчанин после драки с женщиной пытался закидать людей овощами
Узнать подробнее

В итоге специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более трех тонн плодоовощной продукции, из них более 2,3 тонны составили овощи, в том числе 1,4 тонны картофеля, а также более 650 килограммов плодов. Причиной для изъятия стало отсутствия необходимой для прослеживания документации.

Представители надзорного органа рекомендуют дончанам обращать внимание на маркировку товара и сроки годности, а также внешний вид овощей и фруктов, чтобы не покупать некачественную продукцию.

Ранее Центробанк рассказал, как изменились цены на овощи в Ростовской области.

Читайте также:
Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппомВ Ростовской области фиксируют мощную вспышку заболеваемости корьюСливочное, оливковое, льняное: стало известно, какое масло считается самым полезным
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Цены#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Безопасность#Качество#Фрукты#Центробанк#Картофель#Продукция#Гигиенические нормативы#Микробиологические показатели#Овощи#Маркировка#Происшествия#Срок годности
Подпишитесь
Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза
Сегодня, 08:15
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
Сегодня, 08:16
Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове
Сегодня, 08:14
Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове
Сегодня, 08:13
Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза
Сегодня, 07:17
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей
Сегодня, 06:59