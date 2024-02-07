Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году

В итоге специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более трех тонн плодоовощной продукции, из них более 2,3 тонны составили овощи, в том числе 1,4 тонны картофеля, а также более 650 килограммов плодов. Причиной для изъятия стало отсутствия необходимой для прослеживания документации.