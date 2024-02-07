Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Во вторник, 6 февраля, управление донского Роспотребнадзора объявило, что в 2023 году инспекторы ведомства занимались контролем качества и безопасности плодоовощной продукции.
За прошлый год специалисты проверили около 1,27 тысячи проб плодоовощной продукции, объектом исследования стали санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели. В итоге около 1,4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам, еще 2,2% — микробиологическим показателям.
В итоге специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более трех тонн плодоовощной продукции, из них более 2,3 тонны составили овощи, в том числе 1,4 тонны картофеля, а также более 650 килограммов плодов. Причиной для изъятия стало отсутствия необходимой для прослеживания документации.
Представители надзорного органа рекомендуют дончанам обращать внимание на маркировку товара и сроки годности, а также внешний вид овощей и фруктов, чтобы не покупать некачественную продукцию.
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