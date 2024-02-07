Бьянка рассказала о похудении на 30 кг

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По сообщению newia.ru, первые фотографии похудевшей Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка, были опубликованы самой певицей в середине января. Певица разместила в социальной сети фотографии с отдыха в Таиланде, и подписчики обратили внимание на значительные изменения ее фигуры.
Пользователи писали Бьянке много комплиментов, поздравляли ее, восхищались отличной формой и поддерживали. При этом часто появлялись вопросы о том, как артистке удалось за столь короткое время сбросить лишний вес?
Эти же вопросы стали поступать певице и от представителей средств массовой информации, поэтому Бьянка решила рассказать об этом всем. По ее словам, похудеть ей помогли медики, а именно эндокринологи, которые тщательно следили за процессом.
Певица отметила, что в ходе одного из обследований врачи выявили у нее гормональные нарушения, после чего было назначено лечение, а саму Бьянку госпитализировали. По ее словам, ей регулярно ставили специальные витаминные капельницы, которые также способствовали выводу лишней жидкости из организма. Именно так она смогла избавиться от 32 лишних килограммов.
Артистка добавила, что худела не только с помощью капельниц, но также занималась лечебной физкультурой и спортом. В том числе девушка на регулярной основе посещает бассейн.
Что касается предположений о том, что певица похудела с помощью липосакции, резекции желудка или препарата «Оземпик», то она их отрицает. Однако некоторые пользователи уверены, что именно благодаря им Бьянка и похудела.