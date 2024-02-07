Бьянка рассказала о похудении на 30 кг

Певица отметила, что в ходе одного из обследований врачи выявили у нее гормональные нарушения, после чего было назначено лечение, а саму Бьянку госпитализировали. По ее словам, ей регулярно ставили специальные витаминные капельницы, которые также способствовали выводу лишней жидкости из организма. Именно так она смогла избавиться от 32 лишних килограммов.