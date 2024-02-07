Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове

«Нужно будет побыть одному, или наоборот, получить поддержку семьи и близких. Но я думаю, что отправиться в горы — это самый идеальный вариант. Подальше от суеты. Люди там встречаются редко, и потихоньку восстанавливаешься. Становится легче возвращаться в большой город», — делится мыслями ветеран СВО.