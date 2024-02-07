Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По словам собеседника, быт бойцов на СВО — это обычные полевые условия, в полях и грязи.
«Переключатся на обычную жизнь после участия в СВО очень тяжело. Мне потребовалось время. Я поехал в горы на отдых, и только вернувшись, начал жить заново», — рассказывает Кушнарев.
Депутат уверен, что на адаптацию после возвращения домой, всем участникам СВО потребуется время.
«Нужно будет побыть одному, или наоборот, получить поддержку семьи и близких. Но я думаю, что отправиться в горы — это самый идеальный вариант. Подальше от суеты. Люди там встречаются редко, и потихоньку восстанавливаешься. Становится легче возвращаться в большой город», — делится мыслями ветеран СВО.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий поделился с RostovGazeta своим прогнозом о ходе СВО в 2024 году.