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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Как участники СВО переключаются на обычную жизнь в Ростове

Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове

7 февраля 2024, 08:13
Фото: mil.ru
Как участники СВО переключаются на обычную жизнь в Ростове

Участник СВО рассказал, как бойцы переключаются на обычную жизнь в Ростове

Ветеран СВО, депутат Никита Кушнарев сообщил RostovGazeta, что после боевых действий на адаптацию к обычной жизни в Ростове требуется время.

По словам собеседника, быт бойцов на СВО — это обычные полевые условия, в полях и грязи.

«Переключатся на обычную жизнь после участия в СВО очень тяжело. Мне потребовалось время. Я поехал в горы на отдых, и только вернувшись, начал жить заново», — рассказывает Кушнарев.

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Депутат уверен, что на адаптацию после возвращения домой, всем участникам СВО потребуется время.

«Нужно будет побыть одному, или наоборот, получить поддержку семьи и близких. Но я думаю, что отправиться в горы — это самый идеальный вариант. Подальше от суеты. Люди там встречаются редко, и потихоньку восстанавливаешься. Становится легче возвращаться в большой город», — делится мыслями ветеран СВО.

Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий поделился с RostovGazeta своим прогнозом о ходе СВО в 2024 году.

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