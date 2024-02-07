Депутат объяснил, почему ростовчан блокируют за неудобные вопросы в чатах властей

«Одно дело, когда чиновник увидит на приеме одного человека. Наверняка подумает, что проблему можно избежать. Скорее всего, и избежит. Максимум, назначит помощника, который будет слать отписки. Например, по ямам на дорогах или дереву, которое надо спилить. А если с одним и тем же вопросом обратятся от 50-и и более человек, то тут уже придется что-то делать», — разъясняет Кушнарев.