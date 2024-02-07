Депутат объяснил, почему ростовчан блокируют за неудобные вопросы в чатах властей

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Собеседник рассказывает, что у каждого главы муниципалитета или региона есть помощники. Они следят за сообщениями в чатах мессенджеров или группах соцсетей. И передают руководству только самые важные, на их взгляд, вопросы — распечатанные в виде формата А4.
Поэтому решать злободневную для ростовчан задачу эксперт не рекомендует в одиночку или через чат. Депутат советует становиться организованными — объединяться с людьми, у которых есть похожие проблемы. И вместе, с коллективным заявлением, обращаться в общественные приемные.
«Одно дело, когда чиновник увидит на приеме одного человека. Наверняка подумает, что проблему можно избежать. Скорее всего, и избежит. Максимум, назначит помощника, который будет слать отписки. Например, по ямам на дорогах или дереву, которое надо спилить. А если с одним и тем же вопросом обратятся от 50-и и более человек, то тут уже придется что-то делать», — разъясняет Кушнарев.
Спикер напоминает, что все жители Дона платят налоги. И при этом часто видят плачевное состояние дорог, инфраструктуры и многого другого в Ростовской области. В частности, собеседник напоминает о тысячах людей в часы-пик на конечных остановках общественного транспорта в донской столице.
Ранее RostovGazeta сообщала, как чиновник в Ростовской области заставил подчиненного пойти на преступление.