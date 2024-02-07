Диетолог Кабанов рассказал, что люди излишне ограничивают рацион

По словам эксперта, типичный рацион часто содержит излишек быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, что недостаточно компенсируется потреблением фруктов, овощей, которые богаты клетчаткой, а также несатурированных жиров и растительных белков. Мясные и молочные продукты содержат насыщенные жиры, в то время как растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо содержат ненасыщенные жиры. Также стоит упомянуть о том, что бобовые и цельнозерновые продукты являются хорошим источником растительного белка, пишет pravda.ru.