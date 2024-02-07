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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Диетолог Кабанов рассказал, что люди излишне ограничивают рацион

7 февраля 2024, 06:20
Заместитель руководителя общественной организации «Здоровое питание» Алексей Кабанов подчеркнул, что многие выбирают еду исключительно по своим личным предпочтениям вкуса. Он отметил, что важно помнить: правильное питание основывается на равном соотношении белков, жиров и углеводов.

По словам эксперта, типичный рацион часто содержит излишек быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, что недостаточно компенсируется потреблением фруктов, овощей, которые богаты клетчаткой, а также несатурированных жиров и растительных белков. Мясные и молочные продукты содержат насыщенные жиры, в то время как растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо содержат ненасыщенные жиры. Также стоит упомянуть о том, что бобовые и цельнозерновые продукты являются хорошим источником растительного белка, пишет pravda.ru.

Кабанов подчеркнул, что чрезмерное потребление мясных продуктов и быстрого питания может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и проблем с памятью.

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