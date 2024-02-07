rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Дом частично обрушился на Черепахина в Ростове-на-Дону

Дом частично обрушился на Черепахина в Ростове-на-Дону

7 февраля 2024, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошлоо обрушение несущей стены дома на улице Черепахина, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Здание возвели более 100 лет назад и всего в нем предусмотрели семь квартир, из которых пять находятся во владении муниципалитета. А в декабре минувшего года его признали аварийным, тогда в нем проживали три семьи.

В данный момент по адресу обрушения действует режим ЧС, а владельцы квартир уже проживают в маневренном фонде. Сейчас идет прием заявлений от зарегистрированных жильцов на выплату матпомощи.

Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«В здании отключили все коммуникации, доступ к нему ограничили. Сейчас идет работа для устранения вероятности дальнейшего обрушения», — уточнил Алексей Логвиненко.

Ранее кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-ДонуЗдание в Ростовской области частично обрушилось на машинуВласти сообщили о дальнейшей судьбе людей из обрушившегося дома в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Алексей Логвиненко#Аварийное здание#Угроза обрушения#Происшествия
Подпишитесь
Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
Вчера, 17:28
В Ростове состав Народной дружины увеличат на 20%
Вчера, 16:36
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
Вчера, 16:09
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
Вчера, 15:42
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки
Вчера, 14:29
Три четверти ростовчан работает практически за еду
Вчера, 14:24