Дом частично обрушился на Черепахина в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Здание возвели более 100 лет назад и всего в нем предусмотрели семь квартир, из которых пять находятся во владении муниципалитета. А в декабре минувшего года его признали аварийным, тогда в нем проживали три семьи.
В данный момент по адресу обрушения действует режим ЧС, а владельцы квартир уже проживают в маневренном фонде. Сейчас идет прием заявлений от зарегистрированных жильцов на выплату матпомощи.
«В здании отключили все коммуникации, доступ к нему ограничили. Сейчас идет работа для устранения вероятности дальнейшего обрушения», — уточнил Алексей Логвиненко.
Ранее кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.