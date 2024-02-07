Два района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Сложная транспортная ситуация сложилась в отдаленных районах региона. Жителям там неудобно добираться в областной центр из-за проблем с автобусами. Транспорта крайне мало, а число маршрутов сокращается.
Депутат Николай Коломейцев в ходе «круглого стола» в Законодательном собрании области рассказал, что несколько муниципалитетов готовы отделиться от Ростовской области. Например, расположенное на юге-востоке село Ремонтное отдалено от Ростова на 400 километров. Автобусы ходят туда крайне редко. Местным жителям проще доехать до Элисты в Калмыкии, она расположена всего в 60 километрах.
Похожая ситуация и в Советском районе Ростовской области. Волгоград для жителей этого муниципалитета территориально ближе и доступнее Ростова.
Местные жители сетуют, что вынуждены тратить много средств и времени, чтобы посетить необходимые инстанции в областном центре.
Власти и депутаты Ростовской области пообещали разобраться с транспортным обслуживанием отдаленных муниципалитетов, чтобы предотвратить их отделение.
Ранее сообщалось, что Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов.