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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Два района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом

Два района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом

7 февраля 2024, 13:55
Фото: Pxhere
Два района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом
Отдаленные районы в Ростовской области выразили желание выйти из состава Ростовской области, пишет «Блокнот» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Коломейцева.

Сложная транспортная ситуация сложилась в отдаленных районах региона. Жителям там неудобно добираться в областной центр из-за проблем с автобусами. Транспорта крайне мало, а число маршрутов сокращается.

Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ
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Депутат Николай Коломейцев в ходе «круглого стола» в Законодательном собрании области рассказал, что несколько муниципалитетов готовы отделиться от Ростовской области. Например, расположенное на юге-востоке село Ремонтное отдалено от Ростова на 400 километров. Автобусы ходят туда крайне редко. Местным жителям проще доехать до Элисты в Калмыкии, она расположена всего в 60 километрах.

Похожая ситуация и в Советском районе Ростовской области. Волгоград для жителей этого муниципалитета территориально ближе и доступнее Ростова.

Местные жители сетуют, что вынуждены тратить много средств и времени, чтобы посетить необходимые инстанции в областном центре.

Власти и депутаты Ростовской области пообещали разобраться с транспортным обслуживанием отдаленных муниципалитетов, чтобы предотвратить их отделение.

Ранее сообщалось, что Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов.

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