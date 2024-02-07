Два района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом

Депутат Николай Коломейцев в ходе «круглого стола» в Законодательном собрании области рассказал, что несколько муниципалитетов готовы отделиться от Ростовской области. Например, расположенное на юге-востоке село Ремонтное отдалено от Ростова на 400 километров. Автобусы ходят туда крайне редко. Местным жителям проще доехать до Элисты в Калмыкии, она расположена всего в 60 километрах.