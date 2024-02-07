Эксперт назвал, сколько времени в день можно использовать наушники без вреда

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявил, что абсолютно безопасно можно использовать наушники от трех до пяти часов в день, но только не на высоких частотах.