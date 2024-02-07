Эксперт назвал, сколько времени в день можно использовать наушники без вреда

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Как пишет NEWS.ru, эксперт при этом уточнил, что при более длительном ношении наушников может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.
Он также добавил, что классическая музыка содержит много звуковых компонентов и вынуждает слух работать по максимуму. Поэтому, для снижения нагрузки на слуховой аппарат, музыку лучше слушать в домашней обстановке лучше использовать обычные аудио колонки.
Ранее сообщалось, что самое пагубное влияние на слух оказывают внутриканальные наушники, или «затычки». Данный вид наушников создают вакуум в слуховом проходе, что приводит к излишней нагрузке на барабанную перепонку.