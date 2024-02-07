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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Эксперт назвал, сколько времени в день можно использовать наушники без вреда

7 февраля 2024, 12:43
Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявил, что абсолютно безопасно можно использовать наушники от трех до пяти часов в день, но только не на высоких частотах.

Как пишет NEWS.ru, эксперт при этом уточнил, что при более длительном ношении наушников может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.

Он также добавил, что классическая музыка содержит много звуковых компонентов и вынуждает слух работать по максимуму. Поэтому, для снижения нагрузки на слуховой аппарат, музыку лучше слушать в домашней обстановке лучше использовать обычные аудио колонки.

Ранее сообщалось, что самое пагубное влияние на слух оказывают внутриканальные наушники, или «затычки». Данный вид наушников создают вакуум в слуховом проходе, что приводит к излишней нагрузке на барабанную перепонку.

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