«Грязью и солнцем»: как в Ростове лечили подагру и ревматизм в 19 веке

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Когда-то подагра, как и ревматизм, была неизлечима и вызывала массу осложнений. Ведь при подагре поражаются не только суставы, но и почки, образуются камни. При ревматизме также поражается сердце. Сегодня, к счастью, эти заболевания успешно лечатся, хотя и остаются серьезными недугами.
Как же лечили их ростовцы в конце девятнадцатого − начале двадцатого века? Надо отметить, что в то время изобретали средства, эффективность которых была сомнительна. Но фармацевты всегда на этом зарабатывали неплохие деньги, как и лекари разных времен.
В этой связи интересна медицинская реклама, которая в те годы публиковалась в газете «Приазовский край». Там было написано: «избавляйтесь сами от ревматизма. Бесплатно. Этому открытию я обязан своей жизнью».
В этой дореволюционной рекламе применен трюк, который используют и сегодня, в двадцать первом веке. Некий человек описывает свои муки, связанные с ревматизмом и подагрой. А потом рассказывает, как некое «чудо-средство» его исцелило.
Наш герой, например, пишет в «Приазовском крае», что двадцать лет испытывал ужасные страдания, потратил почти все свое состояние на лечение. Но его лечение не давало никаких результатов. И вдруг случилось чудо! Автор рекламы рассказывает о том, как нашел средство от ревматизма, которое его излечило полностью. И этим рецептом он готов поделиться с каждым бесплатно! Заметьте, бесплатно, то есть, как говорила Сова в мультике о приключениях Винни-Пуха, даром. Конечно, наш герой лукавит. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но как искусно автор рекламной заметки, как сегодня сказали бы, разводит читателей: «Если вы страдаете ревматизмом или подагрой в какой бы то ни было форме, напишите мне, чтобы я выслал вам совершенно бесплатно мой рецепт. Не посылайте денег».
Я представляю, сколько больных ревматизмом людей писали автору рекламной заметки в надежде на выздоровление. Понимаю прекрасно, что никто не выздоровел. В лучшем случае кто-то почувствовал некое облегчение. Потому как средство-то «уникальное». И представляю, сколько денег заработал автор лекарства от ревматизма и подагры.
Потрясающий рекламный ход − «высылаю вам совершенно бесплатно». Ведь подобные маркетинговые ходы хорошо известны и в двадцать первом веке. Как правило, потом выясняется, что надо оплатить почтовые расходы и самую малость еще.
Сколько лет прошло, а ничего не меняется в нашей рекламе!
И все же многие дореволюционные ростовские лекари честно пытались лечить подагру и ревматизм, опираясь на медицинские знания того времени.
Например, в Ростове подагру лечили в санатории доктора Рындзюна. Применяли в терапии водолечение, солнечные ванны, грязи. Лечили подагру подобными методами также в лечебнице доктора Страшунского, да и в других медицинских учреждениях и санаториях того времени. Конечно, такое лечение было малоэффективным. Но какое-то облегчение пациентам приносило.
Проблема же эффективного лечения ревматизма была актуальна на протяжении всей истории человечества.
Помните рассказ О. Генри «Родственные души»? Вор проникает в особняк. Угрожает револьвером хозяину, который страдает ревматизмом. Сам вор тоже страдает этой болезнью. Они начинают делиться разными рецептами. Потом оба приходят к мнению, что наиболее действенное средство − это спиртное. Логично. Спиртное может действовать как обезболивающее. Потом вор чувствует в хозяине родственную душу и приглашает его в паб за свой счет. Одевшись с помощью вора, у выхода хозяин вспоминает, что выложил все свои деньги на туалетный столик. «Бросьте это, ─ отвечает несостоявшийся вор. ─ Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали „Чудодейственный орех“ и мазь из сосновых иголок?»
По-моему, гениально.
Сегодня, конечно, принято ругать медицину. И есть за что. Но надо признать, что медицинская наука достигла немалых высот. И ревматизм уже успешно лечится. Хотя и остается непростой болезнью.
И все же полезно читать старые дореволюционные газеты. Это дает нам возможность узнать, как лечили наши предки те или иные заболевания, каков был уровень медицины тех лет.
Могу сказать, что доктора в те годы старались всячески помочь пациентам, да и заработать вместе с фармацевтами. Неплохой доход от медицинской рекламы имели и газеты. С тех пор прошло немало лет, но ничего не изменилось. Как говорится, «ничто не ново под луною».