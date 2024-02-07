«Грязью и солнцем»: как в Ростове лечили подагру и ревматизм в 19 веке

Наш герой, например, пишет в «Приазовском крае», что двадцать лет испытывал ужасные страдания, потратил почти все свое состояние на лечение. Но его лечение не давало никаких результатов. И вдруг случилось чудо! Автор рекламы рассказывает о том, как нашел средство от ревматизма, которое его излечило полностью. И этим рецептом он готов поделиться с каждым бесплатно! Заметьте, бесплатно, то есть, как говорила Сова в мультике о приключениях Винни-Пуха, даром. Конечно, наш герой лукавит. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но как искусно автор рекламной заметки, как сегодня сказали бы, разводит читателей: «Если вы страдаете ревматизмом или подагрой в какой бы то ни было форме, напишите мне, чтобы я выслал вам совершенно бесплатно мой рецепт. Не посылайте денег».