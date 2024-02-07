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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В одном из хозяйств в Волгодонском районе выявили очаг птичьего гриппа

Карантин пришлось ввести в Ростовской области из-за кур

7 февраля 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
В одном из хозяйств в Волгодонском районе выявили очаг птичьего гриппа

Карантин ввели в Ростовской области из-за птичьего гриппа

В одном из хозяйств в Волгодонском районе выявили очаг птичьего гриппа, сообщила местная администрация.

Речь идет о личном подсобном хозяйстве в станице Романовской. Во взятых там пробах и выявили птичий грипп.

Отмечается, что под угрозой распространения заболевания оказались хозяйства в 5-километровой зоне вокруг очага. Там и ввели карантин.

Однако специалисты будут следить и за территориями в радиусе 10-ти километров.

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Власти Волгодонского района заверяют, что делают все возможное для того, чтобы птичий грипп не распространился в близлежащие хозяйства.

Птичий грипп представляет опасность для всех видов птиц. Болезнь поражает у них основные органы и отличается высокой степенью летальности.

Ранее птичий грипп выявляли в хуторе Сусат Семикаракорского района.

Напомним, эпидемии птичьего гриппа называют одной из причин рекордных цен на яйца.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Птичий грипп#Происшествия
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