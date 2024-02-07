Карантин пришлось ввести в Ростовской области из-за кур

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Речь идет о личном подсобном хозяйстве в станице Романовской. Во взятых там пробах и выявили птичий грипп.
Отмечается, что под угрозой распространения заболевания оказались хозяйства в 5-километровой зоне вокруг очага. Там и ввели карантин.
Однако специалисты будут следить и за территориями в радиусе 10-ти километров.
Власти Волгодонского района заверяют, что делают все возможное для того, чтобы птичий грипп не распространился в близлежащие хозяйства.
Птичий грипп представляет опасность для всех видов птиц. Болезнь поражает у них основные органы и отличается высокой степенью летальности.
Ранее птичий грипп выявляли в хуторе Сусат Семикаракорского района.
Напомним, эпидемии птичьего гриппа называют одной из причин рекордных цен на яйца.