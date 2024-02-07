Колбасный магазин «Тавр» вспыхнул на Буденновском в Ростове

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Вечером 7 февраля огонь вспыхнул на первом этаже колбасного магазина «Тавр» в Ростове. Здание расположено на Буденновском проспекте.
Спасатели рассказали, что источником возгорания стала электроприборная магазина. Сигнал в МЧС поступил о задымлении в здании.
Сейчас огонь локализован на площади в пять квадратных метров.
Данных о возможных пострадавших пока нет.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее в Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире.