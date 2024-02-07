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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Возгорание тушат на Буденновском, 99 в Ростове

Колбасный магазин «Тавр» вспыхнул на Буденновском в Ростове

7 февраля 2024, 16:07
Фото: 1MI
Возгорание тушат на Буденновском, 99 в Ростове
Возгорание тушат на Буденновском, 99 в Ростове, подробностями делятся в управлении МЧС.

Вечером 7 февраля огонь вспыхнул на первом этаже колбасного магазина «Тавр» в Ростове. Здание расположено на Буденновском проспекте.

Спасатели рассказали, что источником возгорания стала электроприборная магазина. Сигнал в МЧС поступил о задымлении в здании.

Сейчас огонь локализован на площади в пять квадратных метров.

Возгорание тушат на Буденновском, 99 в Ростове
Видео: Telegram-канал «Тютина»

Данных о возможных пострадавших пока нет.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее в Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире.

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